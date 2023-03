Você viu? Sucuri amarela, duplo assassinato filmado, vereador cassado e as notícias mais lidas da semana em RO

Perdeu alguma notícia na semana? Veja a lista dos assuntos mais acessados pelos leitores do g1 RO. A semana em Rondônia foi marcada pelo início da vacinação com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer para grupo prioritários.

E registros de câmeras ganharam repercussão durante a semana. Em Cujubim, um duplo homicídio à luz do dia chocou a região do Vale do Jamari. Já na capital Porto Velho o registro foi dentro de um condomínio de luxo: uma sucuri amarela resolveu passear entre os moradores.

Confira algumas das reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 RO nesta semana, de 27 de fevereiro a 3 de março.

Segunda-feira, 27

Indígena é atacado e comunidade denuncia agressões em RO; entenda

Vacinação bivalente contra a Covid começa em Rondônia; veja quem pode receber

Mulher é morta com tiro de espingarda na frente dos filhos de 10 e 11 anos em Candeias

Câmera grava homens sendo mortos à luz do dia em avenida de Cujubim

Câmera grava homens sendo mortos à luz do dia em avenida de Cujubim, RO

Terça-feira, 28

TJ acolhe denúncia contra acusado de matar adolescente com cortes de faca no pescoço

Quase 16 mil m³ de madeira são apreendidos durante fiscalização na BR-364

Policiais fazem buscas nas residências de suspeitos de matar criança em Espigão D’Oeste

Quarta-feira, 1°

Três suspeitos de executar jovem que mandou matar o próprio pai são presos

Presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes tem mandato cassado

Jornalista tem casa e carro alvejados em Ariquemes, RO

Carro de jornalista é alvo de tiros em Ariquemes, RO

Reprodução

Quinta-feira, 2

STF derruba lei de RO que proibia destruição de máquinas usadas em crimes ambientais

Dos cinco detentos que fugiram do presídio de Ariquemes, RO, dois foram recapturados

Sucuri amarela de quase dois metros assusta moradores de condomínio de luxo

Sucuri amarela aparece em condomínio de Porto Velho

Sexta-feira, 3

Dois homens suspeitos de estuprar menina de 13 anos são presos em Costa Marques

Policial aposentado acusado de tentar matar a ex-mulher com tiros e facadas vai a júri

Sem placa, carro de mais de R$ 100 mil é recuperado e trazido da Bolívia por balsa

Carro sem placa é recuperado na Bolívia e trazido para o Brasil

Sábado, 4

Homem é preso suspeito de torturar e abusar sexualmente de filhas e esposa em Machadinho D’Oeste

‘Pergunte por Aline’: como mulheres vítimas de assédio e violência podem pedir ajuda em bares e boates de Porto Velho

Ufficio Stampa