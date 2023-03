Você viu? Tatuagem sobre Roraima, magistrados investigados, crise Yanomami e mais

Veja as notícias mais lidas no g1 Roraima entre os dias 26 de fevereiro a 4 de março. Perdeu as notícias da semana? Confira abaixo as reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 Roraima entre os dias 26 de fevereiro a 4 de março.

26/02

Morre criança yanomami com desnutrição grave

Criança morre com desnutrição grave e pneumonia na Terra Yanomami, afirma liderança

Jovem morre afogado no Parque do Rio Branco, em Boa Vista

27/02

Assaltante foi flagrado por câmeras de segurança do local

Reprodução

Homem fica ferido após ser esfaqueado seis vezes pelo cunhado durante discussão em RR

Assaltante rouba R$ 30 mil de lotérica após render funcionárias com arma no interior de Roraima

28/02

Quatro espingardas foram encontrados na fazenda Santa Rosa, onde ocorria o projeto de assentamento Jauaperi

Arquivo pessoal

Irmãos funcionários de fazendeiro são presos após atirar contra homens no interior de Roraima

Bebê Yanomami de sete meses morre com pneumonia no único hospital infantil de Roraima

1º/03

Ministra Nísia Trindade Lima visita Casai em Boa Vista para acompanhar crise Yanomami

Arquivo Pessoal/Junior Hekurari

Ministra da Saúde chega a Roraima para acompanhar combate à crise Yanomami

Jovem é estuprada por amigos de paquera que conheceu na internet em Boa Vista

02/03

Crianças e idosos são os grupos mais afetados por desnutrição na terra yanomami

REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Terra Yanomami registra 42 mortes de indígenas em meio à emergência em saúde

Trio é preso com droga, cartões e celulares em Boa Vista

03/03

Tatuagem feita pelo australiano Saimon Gurney

Saimon Gurney/Instagram

Australiano tatua ‘É Roraima e não Rorãima!’ e compra polêmica sobre pronúncia: ‘ninguém gosta que fale errado’

CNJ investiga desembargadores e juízes do TJ de RR por suspeita de parcialidade em ações de saúde

04/04

Marina Silva viu cestas básicas que são distribuídas ao povo Yanomami.

Arquivo pessoal

Marina Silva visita base atacada por garimpeiros na Terra Yanomami e cita ‘degradação imensurável’ no território

Homem morre após bater motocicleta contra cabeceira de ponte no interior de Roraima

Vittorio Ferla