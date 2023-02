Você viu? Um mês de crise Yanomami, ida de Chico Rodrigues ao território, ataques a tiros em região de garimpo e mais em RR

Veja as notícias mais lidas no g1 Roraima entre os dias 19 a 25 de fevereiro. Perdeu as notícias da semana? Confira abaixo as reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 Roraima entre os dias 19 a 25 de fevereiro.

19/02

Crianças e idosos são os grupos mais afetados por desnutrição na terra yanomami

Lideranças indígenas pedem afastamento de senadores de comissão da crise Yanomami

FAB entrega 62 cestas básicas para crianças Yanomami internadas no único hospital infantil de Roraima

20/02

Senador Chico Rodrigues no polo de saúde em Surucucu, na Terra Indígena Yanomami

De emergência na saúde a operações contra garimpeiros: um mês de crise na Terra Yanomami

Senador Chico Rodrigues, presidente de Comissão sobre crise Yanomami, visita território sem companhia de demais membros

21/02

Indígenas Yanomami sendo tranportados no helicóptero

MPF cobra explicações do senador Chico Rodrigues sobre visita à Terra Yanomami na segunda-feira de Carnaval

Mais de 40 indígenas retornam à Terra Yanomami após receberem atendimento em Boa Vista

22/02

Avião queimado por fiscais do Ibama na Terra Yanomami

STF derruba lei de Roraima que proibia destruição de bens de garimpeiros e madeireiros apreendidos em ações ambientais

Quatro indígenas morrem por complicações de malária e desnutrição e são levados em caixões para Terra Yanomami

23/02

Ponto de fiscalização na Terra Yanomami

Garimpeiros armados atacam base do Ibama na Terra Yanomami e invasor é baleado

Senac lança edital para casamento coletivo gratuito com 12 vagas em Boa Vista

24/02

Caminhonete e quadriciclo apreendidos com os suspeitos.

Região de garimpos na Terra Yanomami registra dois ataques a tiros em menos de 24 horas

Acordo entre governo e Banco da Amazônia destina R$ 455 milhões para Roraima

25/02

Criminosos fugiu da PM durante abordagem, em Boa Vista.

Suspeito de furtar supermercado foge em abordagem após policiais se distraírem em Boa Vista

Governo inicia asfaltamento de 28 km em estrada que dá acesso à Vila São Silvestre, em Alto Alegre

