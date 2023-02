Você viu? Vereador assassinado, suspeito de terrorismo preso em RO, fazendeiros filmados em terra indígena e os fatos mais lidos da semana

Veja as principais notícias que marcaram a semana em Rondônia. Os últimos dias de janeiro e o início de fevereiro foram marcados por movimentações da Polícia Federal em Rondônia. Teve operação para apreender bens luxuosos de traficantes e para prender um dos suspeitos de atentados terroristas em Brasília.

Abaixo, veja as reportagens mais lidas pelos leitores do g1RO de 30 de janeiro a 4 de fevereiro:

Segunda-feira (30)

Homem é morto a tiros enquanto limpava cabine de caminhão

Adolescentes de 15 e 18 anos são transferidos para Porto Velho após grave acidente

Homem morre afogado ao tentar salvar jovem em lago de Ariquemes

Terça-feira (31)

Vereador de Cujubim, RO, é morto a tiros em bar

Fazendeiros invadiram palhoça onde o ‘Índio do Buraco’ vivia momentos após seu sepultamento

Quarta-feira (1°)

Criança morre e jovem fica gravemente ferido após homem passar atirando

Veja perfil dos 24 deputados estaduais que devem ser empossados em Rondônia

Psicóloga de RO denuncia assédio após homem se masturbar em ligação

Vídeo mostra momento em que homens atiram contra vereador de Cujubim

Homens atiraram diversas vezes contra vereador de RO

Quinta-feira (2)

Posse dos deputados: veja como fica a nova composição da mesa diretora da ALE-RO

PF apreende aviões e carros de luxo em operação contra tráfico internacional de drogas em RO e outros 8 estados

Operação Expansão: vídeo mostra carros de luxo sendo ostentados por suspeitos de tráfico

Grupo que ostentava vida de luxo bancada por tráfico de drogas é alvo de operação

Sexta-feira (3)

Um ano da morte de Antonieli Nunes: o crime que roubou os sonhos e planos de uma família

Conselho derruba decisão de terceirizar serviços da saúde pública em Vilhena, RO

Quem é ‘William Homem do Tempo’, preso em operação da PF contra ataques terroristas no DF

Sábado (4)

Pai e filho morrem em acidente de trânsito na BR-364, em RO

Justiça Federal determina que União e Funai apresentem plano de proteção da TI Uru-Eu-Wau-Wau

Governo de RO abre vagas para cargos comissionados na Seas

VÍDEO: anta, jaguatirica e macacos são flagrados por ‘câmera trap’ passeando por reserva

Anta, jaguatirica e macacos: mães e filhotes são flagrados em área de reserva em RO

