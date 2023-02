Você viu? Visita de ministros, fuga de garimpeiros, operação da PF na Terra Yanomami e mais em RR

Veja as notícias mais lidas no g1 Roraima entre os dias 5 a 11 de fevereiro. Perdeu as notícias da semana? Confira abaixo o resumo com as reportagens mais acessadas pelos leitores do g1 Roraima entre os dias 5 a 11 de fevereiro.

5/02

Dezenas de garimpeiros se aglomeram na pista do Jeremias, uma das vias mais usadas pelos invasores na Terra Yanomami

Com espaço aéreo fechado, garimpeiros não conseguem voos clandestinos para sair da Terra Yanomami

Governador de Roraima pede apoio do governo federal para ajudar garimpeiros saírem da Terra Yanomami

6/11

Sonia Guajajara está em Roraima para acompanhar a crise Yanomami

Três indígenas Yanomami são assassinados por garimpeiros em comunidade, afirma liderança

PF encontra indígena morto e outro ferido com garimpeiros na Terra Yanomami, diz ministra

7/02

Ministra dos Povos Indígenas esteve no território nessa segunda-feira (6)

‘Grande destruição do território, garimpo infinito’, diz ministra após visitar Terra Yanomami

Ministra vê risco de disseminação ‘descontrolada’ de doenças após saída de garimpeiros da Terra Yanomami

Garimpeiros reclamam do preço de voos clandestinos e ocupam pista ilegal na Terra Yanomami

8/02

Ação do Ibama contra o garimpo

Operação destrói avião, trator e apreende combustível de garimpeiros no território Yanomami

VÍDEO: agentes da Força Nacional rendem garimpeiros em fuga no território Yanomami

9/02

A crise sanitária matou 570 crianças Yanomami de 2019 a 2022

Fuga de garimpeiros em terras Yanomami pode por em risco reservas indígenas no Pará, alertam especialistas

Taxa de mortalidade na Terra Yanomami foi maior que o índice nacional no 1º ano da pandemia

10/02

Vanda Garcia e o imrão, o governador de Roraima Antonio Denarium

Irmã de governador de Roraima é alvo da PF em operação que mira lavagem de dinheiro de comércio de ouro ilegal

PF diz que identificou financiadores de crimes na Terra Indígena Yanomami

PF deflagra operação para combater garimpo ilegal em terras Yanomami

11/02

Ibama queima helicóptero, avião e máquinas de garimpeiros na Terra Yanomami

Ibama queima avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami; VÍDEO

Governo encontra garimpo ilegal a menos de 15km de comunidade indígena isolada em terra Yanomami

Sardinha, paçoca de carne seca e tapioca: o que tem nas cestas entregues ao povo Yanomami

