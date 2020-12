voglia-di-viaggiare?-ecco-come-soddisfarla,-anche-adesso

Quella di viaggiare è una tra le passioni più coinvolgenti che ci siano ed emoziona già durante la preparazione.



Prima la pianificazione, poi l’acquisto di tutto ciò che serve, prenotazioni varie e, finalmente, la partenza.



Oltre che piacevole e divertente, inoltre, questa passione arricchisce notevolmente chi la pratica, grazie al confronto con realtà, luoghi e persone con culture distanti, a volte molto differenti dalle proprie e, proprio per questa ragione, estremamente affascinanti.



I viaggiatori custodiscono, in sé, piccoli pezzi del mondo che hanno visitato.



Purtroppo, la pandemia tuttora in atto ha imposto di rinunciare anche al piacere del viaggio: la scoperta di posti nuovi, o la riscoperta dei luoghi che si sono particolarmente amati, dovrà essere rimandata a data da destinarsi.



La nostalgia, poi, diventa ancora più profonda ora, con l’avvicinarsi delle festività di Natale.



Durante questo periodo, infatti, non era insolito organizzare sortite, anche brevi, per visitare le grandi città vestite a festa, o per sciare sulle vette preferite o, ancora, per godere un po’ di caldo mentre, qui, il freddo ammantava ogni cosa.

Le Esperienze Online, un modo per vincere la nostalgia dei viaggi

Proprio per questo Airbnb, che di viaggi e viaggiatori ne ha visti molti, ha pensato ad un’opzione che permetta di godere le bellezze che il mondo ha da offrire, ma virtualmente, senza spostarsi da casa: ha, infatti ideato le Esperienze Online.



Si tratta di un’occasione per mantenere viva la propria passione per i viaggi, scegliendo le proprie, future, destinazioni.



Le Esperienze Online sono una maniera unica e originale di conoscere nuove persone e vivere posti lontani, grazie alle proposte degli host.



Infatti, non si tratta di semplici lezioni frontali preregistrate (come possono essere i tutorial su youtube), bensì di vere e proprie attività interattive, tenute sulla piattaforma Zoom, svolte in diretta con l’host e le persone che hanno prenotato la stessa Esperienza.

Questo permette non solo di fare la conoscenza di nuove persone (magari facendosi quattro risate mentre si cerca di imparare a fare i tacos messicani), ma anche di vivere molteplici realtà e culture; le attività proposte, infatti, vengono organizzate da host residenti in diverse zone del mondo.



Per questo motivo, le Esperienze sono tenute in varie lingue, tra cui portoghese, spagnolo, inglese, francese e italiano.



Il prezzo, inoltre, è davvero competitivo e alla portata di tutti: moltissime Esperienze, infatti, costano meno di € 10.

Programmare il proprio viaggio virtuale in pochi step

Prenotare un’Esperienza Online è semplice e veloce.



Sul sito di Airbnb è possibile consultare tutte le attività disponibili, scegliendo quella che più risulta “nelle proprie corde”, dalle lezioni di cucina esotica a concerti di musica internazionale, dai tour virtuali ai laboratori di arte e artigianato.



La navigazione è intuitiva ed è possibile filtrare le opzioni proposte per tipologia, data, ora, costo e lingua offerta.



Individuata l’Esperienza adatta, si scelgono data e ora in base alle disponibilità di calendario; se non ce ne fossero di compatibili con i propri impegni, si può contattare l’host per organizzarsi insieme e concordare un incontro in data diversa.



A questo punto, è possibile prenotare.



Si riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione e, alcuni giorni prima della data convenuta, l’host informerà riguardo i materiali necessari per svolgere l’attività (tornando ai tacos messicani, per esempio, bisognerà preparare verdure, carne e tutti gli ingredienti suggeriti).



Tutto qui!



Per godersi la propria Esperienza Online, non rimane che connettersi a Zoom con il link ricevuto al momento della prenotazione (con pc, smartphone o tablet).

Non resta che scegliere la propria destinazione

L’offerta di Esperienza da fare è veramente ampia, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per chi sogna l’Africa, ad esempio, è possibile fare un safari virtuale in una riserva, dove scoprire la fauna selvatica del SudAfrica durante una piacevole passeggiata a cavallo.

Un’opzione più contemplativa, invece, consiste nell’assistere all’aurora boreale, in Norvegia: la casa verrà trasformata in osservatorio, dove scoprire di più riguardo questo meraviglioso fenomeno naturale e carpire tutti i trucchi per poterlo vedere dal vivo, quando si potrà. Chi ama le atmosfere più gotiche, non può fare a meno di passeggiare virtualmente per le strade di Praga; grazie al tour virtuale guidato da un medico della peste, verrà mostrato un lato della città ricco di storia e di mistero.

Per immergersi invece nella storia e cultura dell’affascinante Colombia, un quiz interattivo svelerà segreti e retroscena di un’epoca dominata dalla figura di Pablo Escobar. Le Esperienze, inoltre, offrono l’opportunità di rivivere i viaggi passati, in maniera unica e originale.

Se si ha nostalgia della cucina indonesiana, è possibile incontrare due chef balinesi, con i quali preparare alcuni dei piatti tipici e riportare un po’ di Bali in casa propria. Per nutrire il proprio spirito, invece, ci si può dedicare un concerto jazz, tenuto da grandi artisti, che ripropongono le atmosfere internazionali della Royal Albert Hall di Londra o del Lincoln Centre di New York.

Su Airbnb è possibile anche fare meditazione con un monaco buddista giapponese, cucinare con una famiglia marocchina, ascoltare tango da un salotto di Buenos Aires, e tantissimo altro. Tutte le proposte sono consultabili sulla pagina dedicata.

Quest’anno, quindi, ci si può concedere un viaggio virtuale: così, si ha un assaggio dei posti che più si vorrebbero vedere, nonché pianificare gli spostamenti futuri.



Tutto questo con una spesa minima e in maniera ecosostenibile.