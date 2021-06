Volare in jet privato: Ibiza, Nizza e Oblia tra le destinazioni più ambite dell’estate

L’estate 2021 rappresenta un punto di svolta per il turismo europeo, grazie al successo del piano vaccinale e all’apertura nei confronti dei viaggi nazionali e internazionali.

L’introduzione del green pass renderà gli spostamenti in Europa più sicuri e semplici, con l’attesa da parte degli operatori di settore di un vero e proprio boom di prenotazioni, sia per i soggiorni nel nostro Paese sia per le vacanze negli altri Stati UE.

Tra le destinazioni più ambite si posizionano anche quest’anno le località di mare, tra cui Olbia in Italia, a conferma del grande appeal della Sardegna, mentre all’estero sono molto richieste Ibiza e Nizza. Ovviamente, rimane alta l’attenzione sulla sicurezza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti da e per le località turistiche, con la preferenza verso alternative considerate affidabili ed efficienti.

Una delle soluzioni più adeguate è offerta dai voli in jet privato, una modalità che, grazie al noleggio, sta diventando sempre più accessibile rispetto al passato e risulta capace di assicurare elevati standard contro il rischio contagio e una maggiore flessibilità rispetto ai voli di linea.

Al giorno d’oggi, inoltre, è possibile richiedere il servizio direttamente online, grazie a portali specializzati di riferimento nel settore della business aviation. Ne costituisce un esempio fastprivatejet.com, sito del record di prenotazioni di voli privati per una compagnia italiana, che deve il suo successo all’ampia flotta di velivoli selezionati per garantire un’esperienza di volo unica e sicura.

Estate a Ibiza: cosa vedere e quali sono le spiagge migliori

Una delle mete turistiche estive più gettonate nella stagione 2021 è Ibiza, spesso abbinata appena al divertimento in discoteca, ma in grado di offrire tantissime soluzioni per il relax in spiaggia e il turismo eco-friendly.

Non a caso la Isla Bianca è un Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO dal 1999, un luogo davvero ricco di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, capace di mettere a disposizione esperienze uniche per chi decide di trascorrere qui le vacanze estive.

Tra le spiagge più caratteristiche ci sono quelle cittadine di Ses Figueretes e Talamanca, dalle quali ammirare la bellezza senza tempo di Dalt Vila, zona di grande contaminazione culturale e crocevia di dominazioni romane, fenicie e cartaginesi.

Per chi invece vuole maggiore privacy e comfort c’è la cittadina di Santa Eularia des Riu, una destinazione molto gettonata dalle famiglie, dove trovare strutture attrezzate e resort con ogni sorta di comodità per delle ferie veramente rilassanti.

Le attrazioni principali di Nizza, la perla della Costa Azzurra

Tra le destinazioni più ricercate si conferma anche quest’anno Nizza, una delle località più belle della Costa Azzurra. Meta molto ambita per passare le vacanze in Francia, Nizza è una splendida città costiera ideale per vivere un’esperienza indimenticabile.

Ovviamente, è fondamentale fare una passeggiata per le vie del centro storico della città francese, un vero e proprio gioiello in stile barocco dove ammirare la stupenda Cattedrale di Santa Reparata.

In estate è d’obbligo una camminata lungo Promenade des Anglais, il lungomare di Nizza, circa 7 chilometri di strada pedonale che collegano il porto della città con il vicino aeroporto turistico, una zona perfetta anche per escursioni in bicicletta o una corsetta mattutina.

Da non perdere è una gita in barca a Nizza, noleggiando un’imbarcazione privata per la propria comitiva, oppure controllando la presenza di tour e gite organizzate.

Le spiagge più belle di Olbia per una vacanza di relax

L’aeroporto di Olbia è una delle principali porte d’ingresso per chi sceglie di trascorrere le ferie in Sardegna, l’isola italiana da sempre sinonimo del turismo estivo e delle spiagge da cartolina.

Nei pressi della città si possono trovare alcune delle zone costiere più affascinanti della Sardegna, a partire dalle Saline dov’è possibile godere di una sabbia rossiccia e un mare perfetto per gli amanti degli sport acquatici.

Prendendo il traghetto o una barca privata, invece, è possibile raggiungere facilmente l’isola di Tavolara, un’area paesaggistica in grado di offrire un paesaggio mozzafiato, spiagge tranquille e ottimi ristoranti di pesce.

Chi preferisce la sabbia bianca e sottile può passare una giornata alla spiaggia di Cala Banana, dove la macchia mediterranea incontra le dune di sabbia, mentre davanti agli occhi si staglia una distesa interminabile di acqua vere smeraldo.

