Voli, viaggi e vacanze annullate: ora c’è una piattaforma (italiana) per rivendere i voucher

Solo il settore del trasporto aereo sta vivendo un calo dell’80%. Specialmente nei primi mesi della pandemia, molte compagnie hanno tenuto in pancia i soldi dei viaggiatori assegnando voucher validi per un anno piuttosto che rimborsi. Così hanno fatto catene alberghiere e agenzie turistiche. Dopo un irrigidimento delle autorità di controllo, e in particolare le modifiche introdotte dal decreto Rilancio che ne ha esteso la validità da 12 a 18 mesi, i rimborsi sono tornati a essere la regola in caso di cancellazioni o condizioni che non consentano ai passeggeri di muoversi. Tuttavia moltissimi utenti hanno comunque preferito, anche dopo il 3 giugno, mantenere un credito spendibile nei mesi seguenti, si spera nel 2021.

Il risultato è che milioni di persone hanno oggi in tasca voucher e crediti di viaggio, sia per trasporti che per alloggi, di cui magari non sanno più cosa fare o che hanno assoluto bisogno di monetizzare: i tempi sono difficili e mille euro spesi a gennaio possono tornare molto utili, in piena tempesta economica e occupazionale. Insomma, le ragioni per volersi sbarazzare di un credito che a qualcun altro potrebbe invece far gola possono essere infinite. Adesso c’è un modo sicuro di farlo: OnlyVoucher.com è infatti una piattaforma che “vuole – dice una nota – controllare e regolare la compravendita di questi fastidiosi voucher che non utilizziamo e preferiamo liquidare”

Dietro ci sono due giovani imprenditori italiani, il 30enne bolognese Davide Genovesi e Marco Vallese, 29 anni e originario di Rovigo. Prima hanno lavorato al progetto nel pieno del lockdown di marzo e aprile sull’asse Bologna-Londra, oggi si sono trasferiti alle Canarie per trascorrere l’inverno mentre lanciano la loro nuova creatura. Ma cosa distingue OnlyVoucher.com da altre piattaforme simili? “Vogliamo distinguerci dalle altre modalità di vendita puntando sulla sicurezza – spiega Genovesi a Repubblica – ogni volta che un utente desidera vendere un voucher il team ne controlla la validità, condizione per essere pubblicato, e una volta venduto, prima di essere mandato all’acquirente viene nuovamente controllato. Se dovesse capitare che al momento del secondo controllo il voucher non fosse più attivo, il compratore riceverà un rimborso del 100% di quanto speso”.

Oltre ai voli e ai soggiorni, l’idea sembra quella di spingersi anche verso altri servizi, dallo shopping alle terme fino al cinema. Chi ha il voucher accorda uno sconto – di solito intorno al 10-15%, ma incerti casi anche di più – ma se ne libera anzitempo, chi compra fa un affare. Per venderlo, sempre a patto che sia nominale, basta compilare un modulo con i propri dati e quelli del voucher, dare il tempo al team di convalidarlo e proporlo in vendita. Una volta piazzato dalla piattaforma contatteranno il venditore per ottenere i dati su cui effettuare il bonifico. Chi vuole comprare, invece, non deve fare altro che scegliere l’offerta che al suo caso, pagare con carta o via PayPal e incassare il voucher via e-mail, sarà inviato entro 12 ore dopo un ulteriore controllo di validità. Un modo più pulito e controllato di fare quello che in fondo si fa già oggi, spesso passando dai social network o dai siti di annunci, non senza qualche rischio. In questo caso OnlyVoucher.com controlla per gli utenti e si fa garante della transazione

Ma come guadagna OnlyVoucher.com? La piattaforma trattiene il 6% dal venditore e il 6% dal compratore. Il prezzo visibile per ogni voucher comprende già la commissione. “Serve per compensare i costi per il pagamento con carta/PayPal – conclude Genovesi – e per la gestione del servizio che cerca di minimizzare i rischi verificando ogni voucher”.