Volks coloca 2 mil trabalhadores em férias coletivas em Taubaté, SP

Medida já era prevista em acordo coletivo com o Sindicato dos Metalúrgicos. Medida foi aplicada por instabilidade no fornecimento de componentes e para manter linha de produção

Reprodução/ TV Vanguarda

A Volkswagen vai dar férias coletivas de 10 dias para funcionários da fábrica de Taubaté (SP). A medida já estava prevista em acordo com o sindicato da categoria na região e começa a valer a partir do dia 27 de março – uma segunda-feira. A decisão abrange aproximadamente 2 mil trabalhadores.

De acordo com o Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região), as férias durarão 10 dias e vão do dia 27 de março ao dia 5 de abril. A decisão faz parte do pacote de flexibilidade previsto em acordo coletivo, ocorrido em junho do ano passado.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Segunda a Volks, a medida foi tomada em razão da instabilidade no fornecimento de componentes e também tem como objetivo manter a linha de produção na unidade de Taubaté.

Em junho do ano passado, o sindicato aprovou a renovação do acordo que abriu 150 vagas de emprego imediatas, além da efetivação de 120 aprendizes até 2025.

Também ficou garantida a produção de um segundo carro na plataforma MQB a partir de 2025, com investimentos totais de cerca de R$ 1 bilhão.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

Vito Califano