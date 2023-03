Volks estende férias coletivas a 900 trabalhadores na fábrica de Taubaté

Há duas semanas a montadora já havia anunciado a medida a todos os 2.000 funcionários da unidade. Com o novo comunicado, 900 metalúrgicos passam a ter um novo período de férias coletivas

Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen vai estender as férias coletivas a 900 trabalhadores, segundo informou o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. O motivo, segundo a classe, seria para adequar o volume de produção à demanda do mercado.

Há duas semanas, a montadora já havia anunciado a medida a todos os 2.000 funcionários da fábrica, que ficariam afastados de 27 de março a 5 de abril.

Com o novo comunicado, 900 metalúrgicos passam a ter um novo período, de 11 a 20 de abril. O retorno para esses trabalhadores está previsto para 24 do próximo mês.

Procurada, a Volkswagen confirmou a adoção de 10 dias de férias coletivas, mas não especificou a quantidade de funcionários abrangidos.

A montadora disse que a medida visa a manutenção na linha de produção da unidade e também em razão da instabilidade na cadeia de fornecimento de componentes.

As férias coletivas já estavam previstas no pacote de flexibilidade estabelecido em acordo coletivo, ocorrido em junho do ano passado

