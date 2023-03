volley-femminile-a2

È una Bsc Materials Sassuolo con il fiato corto, quella che alle 17.30 scenderà in campo al Palasport di Guidonia Montecelio contro la Roma Volley Club, capolista della Poule Promozione di A2 femminile: fino alla scorsa settimana avremmo scritto ’imbattuta capolista’, ma proprio domenica scorsa le giallorosse hanno subito la prima sconfitta stagionale, al tie break contro l’altra ’grande’ del torneo, il Valsabbina Brescia. La Roma non ha mai nascosto l’intenzione di tornare velocemente in A1 da dove è retrocessa l’anno scorso, e per farlo ha messo a disposizione di Beppe Cuccarini, vecchia conoscenza anche del volley modenese, un vero e proprio squadrone: basti pensare che cinque giocatrici sulle sette partenti l’anno scorso giocavano in A1, e che in panchina quasi tutte le altre ci hanno giocato in tempi più o meno recenti. A questo va aggiunto il momento decisamente poco favorevole vissuto dalle sassolesi, che hanno subito il contraccolpo psicologico della qualificazione alla Poule Promozione, con una evidente involuzione tecnica. Nonostante questo però, nel clan biancoazzurro si prova ad invertire la deriva negativa delle ultime settimane, affrontando senza sulla da perdere una Roma che invece vuole vincere, per mantenere l’attuale ampio il margine di vantaggio: scontata per cinque sesti la formazione sassolese, con il solito dubbio sulla partenza dall’inizio della spagnola Martinez Vela. “Sappiamo che quella contro la Roma sarà una partita molto complicata – chiarisce Federica Busolini, romana doc – perché è una squadra ben organizzata, che dall’inizio dell’anno ha perso solo una partita: per questo ci siamo preparate al meglio, per affrontare la gara nel migliore dei modi, consce del fatto che dovremo dare il 200%.” Come sempre i tifosi potranno seguire la gara in diretta streaming, sul canale Youtube di VolleyWorld.

Riccardo Cavazzoni

Vito Califano