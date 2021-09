volpe-bruganelli-in-che-rapporto-sono,-la-volpe-decide-di-parlare-senza-mezzi-termini

E’ iniziata la sesta edizione de Il Grande fratello vip e, oltre ai concorrenti che stanno già facendo molto parlare di sè per atteggiamenti e esternazioni a volte un po’ forti come nel caso di Katia Ricciarelli, ci sono anche le opinioniste su cui sono puntati gli occhi dei telespettatori perchè fin da prima che il programma iniziasse sembra che non fossero in buoni rapporti. Infatti, durante il servizio fotografico di presentazione della trasmissione, pare che ci siano stati degli screzi e che la Bruganelli abbia chiesto di non fare le fotografie una accanto all’altra per l’altezza della Volpe.

Anche in trasmissione è stata colta un‘espressione del viso della Volpe molto tirata quando stava per dare un suo parere ed è stata bruscamente interrotta dalla Bruganelli. Adriana Volpe, in quel frammento è apparsa fuori di sé e quell’espressione del suo volto è diventata, ben presto, virale sui social.

Sonia Bruganelli svela in che rapporti è con Adriana Volpe

Adriana Volpe è intervenuta a Casa Chi e ha parlato dei rapporti che ci sono tra lei e Sonia Bruganelli.

Alla Volpe, la domanda sul rapporto con la Bruganelli gliela ha fatta Azzurra Della Penna, una delle giornaliste di Chi che le ha chiesto quali sono i veri rapporti tra lei e la moglie di Paolo Bonolis e la Volpe ha risposto così: “A me la cosa che conta di più è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Nel senso che ci siamo supportate prima di entrare in diretta, ci siamo date consigli e abbiamo brindato insieme. A me basta quello. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e sicuramente reazioni diverse a quello che vedremo. E commenteremo in maniera diversa. Ma ben venga, altrimenti una diventa la copia dell’altra”.

I buoni rapporti sono confermati da chi ha assistito al brindisi

Il giornalista Parpiglia, che era presente al momento del brindisi raccontato dalla Volpe, ha confermato tutto.

Poi la Volpe ha aggiunto: “Io auspico che si possa anche accentuare tutto questo, io sono sicurissima che avremo su tante cose prospettive diverse”. E poi parlando della Bruganelli ha detto: “Lei è battagliera, non ha filtri, questa cosa è bellissima”.

Vedremo se tutto questo sarà confermato anche nelle puntate prossime o se questa enorme differenza caratteriale non sarà, prima o poi, motivo di scontro. Certamente sono due professioniste e donne intelligenti. In ogni caso ne vedremo delle belle.