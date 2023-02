volta-do-feriado-de-carnaval-em-campos,-rj,-tem-movimento-intenso-nas-estradas

Concessionária estima que o número de veículos passando pela BR-101 chegue a mais de 1,1 milhão durante o carnaval. Movimento na BR-101

O movimento de retorno para Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no feriado de Carnaval, período de maior movimentação da rodovia, promete ser intenso.

Entre os dias 15 e 27 de fevereiro, de acordo com Arteris, concessionária que administra a BR-101, são estimados cerca de 1,1 milhão de veículos passando pelos 322 quilômetros de rodovia com destino à região dos Lagos, região Serrana, Norte Fluminense e ao litoral sul Capixaba.

O pico previsto no retorno, com a circulação de mais de 208 mil veículos, é esperado até esta quarta-feira (22).

A expectativa é que o fluxo seja mais intenso no trecho de 60 quilômetros entre as cidades de Niterói e Rio Bonito, além dos trechos urbanos de Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu.

Durante o período de operação especial, as obras de manutenção estarão suspensas e as equipes ficarão em prontidão para todos os tipos de atendimento.

A estimativa da Codemca (Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos), responsável pela administração das rodoviárias de Campos, é de que até esta quarta-feira (22) passem cerca de 80 mil pessoas por dia nas duas rodoviárias, sendo 60 mil pela Rodoviária Roberto Silveira e o restante, 20 mil, pelo Shopping Estrada.

