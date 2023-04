Volta Redonda abre ‘toca do coelho’ e distribui ovos de chocolate de graça para crianças

Famílias podem tirar fotos com um casal de coelhos e as ‘coelhetes’. Visitas ao espaço, que também tem brinquedos para crianças, podem ser feitas todos os dias, de 14h às 22h, até o domingo de Páscoa. Toca do coelho na Praça Brasil, em Volta Redonda

Divulgação/Prefeitura de Volta Redonda

Volta Redonda (RJ) já está no clima de Páscoa! Uma “toca do coelho” foi montada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, onde as famílias podem levar crianças para tirar fotos com um casal de coelhos e as “coelhetes” para guardar de lembrança.

Durante a visita, cada criança ganha um ovo de chocolate. É tudo de graça!

A decoração inclui uma casa, nos moldes da casinha do Papai Noel. A distribuição dos chocolates começou nesta sexta-feira (31) e vai até o domingo de Páscoa (9 de abril). As visitas podem ser feitas todos os dias, de 14h às 22h.

A iniciativa é da prefeitura de Volta Redonda (RJ). “Saber que as famílias estarão unidas, aproveitando a decoração lúdica e celebrando a ressureição de Jesus, é muito especial e importante. Fazemos tudo com muito carinho e cuidado para que todos possam se divertir com segurança. Sabemos que muitas famílias passam por dificuldade financeira e esta festa é de graça. Todos podem participar”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Além da decoração, a Praça Brasil terá música para criar um ambiente de Páscoa. As crianças também poderão se divertir com brinquedos, como camas elásticas, piscina de bolinha e tobogã.

“É uma festa para toda a família, mas principalmente para as crianças viverem um momento de fantasia. A expectativa é distribuirmos chocolate para aproximadamente dez mil crianças até o domingo de Páscoa. Aproveitem, esta festa é feita com muita dedicação para vocês”, Paulo Cesar de Souza, o PC, coordenador do evento e diretor-presidente do Saae.

Toca do coelho na Praça Brasil, em Volta Redonda

Divulgação/Prefeitura de Volta Redonda

