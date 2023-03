Imunizante funciona como um reforço para quem já recebeu pelo menos duas doses de qualquer vacina contra a Covid-19. Imunossuprimidos acima de 12 anos continuam sendo vacinados. Volta Redonda amplia a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos

Volta Redonda (RJ) vai ampliar, a partir desta terça-feira (14), a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos acima de 60 anos .

Imunossuprimidos acima de 12 anos (veja lista abaixo) também continuam recebendo a dose, que está disponível em todas as unidades de saúde, de 8h às 16h.

Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30. São elas: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

A vacina bivalente funciona como reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. O intervalo para ser vacinado é de quatro meses da última dose tomada.

Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacina, o CPF ou cartão SUS. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

A vacinação com a bivalente seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. A expansão da aplicação para outros grupos depende da chegada de novas remessas ao município.

Lista de imunossuprimidos

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses de 20mg/dia de prednisosa, ou equivalente, por 14 dias

Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levem à imunossupressão

Pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias)

Pessoas com doença real crônica em hemodiálise

Pacientes oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses

pessoas com neoplasias hematológicas

Veja as próximas fases da aplicação da bivalente:

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente, população a partir de 18 anos de idade privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

