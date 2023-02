Volta Redonda começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 a partir de segunda-feira

Município recebeu remessa com 3 mil doses. Veja quem faz parte do grupo prioritário e o que é preciso fazer. Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 em Pernambuco

Lucas Rezende/Divulgação

Volta Redonda (RJ) vai começar a aplicar na população a vacina bivalente contra Covid-19 a partir de segunda-feira (27).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira remessa, a cidade recebeu do Governo Federal 3 mil doses para a fase inicial da campanha, que vai seguir durante os próximos meses.

Na primeira etapa, a dose será destinada a idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência e residências inclusivas.

A vacinação será disponibilizada em todas as 46 unidades básicas de Saúde e da Família (UBSs e UBSFs), de 8h às 16h.

Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30. São elas: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

Para receber a dose, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

Reforço contra a Covid-19

A vacina bivalente funciona como dose de reforço para quem recebeu pelo menos duas doses dos imunizantes CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacinação seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Pessoas com idade a partir de 12 anos vivendo em instituições de longa permanência (ILPIs) e Residências Inclusivas, e os trabalhadores dessas unidades, também receberão a vacina nesta primeira fase nos próprios locais, através das equipes volantes da Secretaria de Saúde de Volta Redonda.

Parentes de idosos acima de 70 anos na situação de acamados devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para pedir a vacinação em domicílio.

Veja as próximas fases da aplicação da bivalente:

Fase 2: Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente, população a partir de 18 anos de idade privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Demais vacinas continuam sendo aplicadas

As vacinas monovalentes para Covid-19 continuarão sendo aplicadas nas unidades de saúde para quem ainda não completou o esquema vacinal primário com duas doses.

“Pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários para a bivalente devem tomar o segundo reforço, caso a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses”, orientou o médico sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Vasconcellos.

A expansão da aplicação para outros grupos depende da chegada de novas remessas ao município — ainda não é possível definir datas.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata