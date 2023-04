Volta Redonda começa a oferecer tratamento à base de canabidiol pelo SUS

Aparecida Sônia Perino, de 61 anos, sofre com o mal de parkinson e recebeu o medicamento importado dos Estados Unidos na sexta-feira. Saiba quem faz parte do público-alvo e como se cadastrar. Aparecida Sônia foi a primeira paciente a receber tratamento à base de canabidiol em Volta Redonda

Volta Redonda (RJ) começou a oferecer tratamento à base de canabidiol pelo SUS na sexta-feira (31). O medicamento importado dos Estados Unidos vai ajudar os pacientes com parkinson e outras doenças que estão na lista do público-alvo.

Segundo a prefeitura, a primeira moradora a receber a medicação foi Aparecida Sônia Perino, de 61 anos. Ela sofre há 16 anos com o mal de parkinson.

A moradora do bairro São Luiz já fez o uso de outro remédio à base de canabinoides, mas por causa do custo elevado — uma caixa na faixa de R$ 275, com duração de 20 dias — teve que suspender. A distribuição do medicamento gratuito vai reduzir os custos no tratamento da doença e também oferecer mais qualidade de vida para Aparecida.

“Acredito que vai melhorar muito mesmo. Eu vi um menino que tem epilepsia na televisão e ele está bom com o uso do medicamento. O que mais me incomoda é a dor. Às vezes não saio na rua, não vou a certo lugar porque eu fico tremendo, tenho vergonha. Criança é curiosa fica olhando e a gente fica até com um pouquinho de vergonha”, contou Aparecida.

Um representante da indústria farmacêutica One Lab CBD de Las Vegas e a farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica de Volta Redonda, Juliana Boechat, estiveram na casa da paciente e orientaram sobre o uso do remédio.

Ainda de acordo com o poder público municipal, o medicamento será para aqueles que não respondem aos tratamentos convencionais. Inicialmente, serão atendidos pacientes com epilepsia refratária, transtorno do espectro autista, mal de parkinson e mal de alzheimer.

O morador deve ser acompanhado pelos seguintes serviços de saúde da rede pública: Policlínica da Melhor Idade, Policlínica da Cidadania (Neurologia) ou Follow-Up e Centro Especializado de Reabilitação (CER III).

Para se cadastrar é necessário comparecer à Policlínica da Cidadania, no bairro Aterrado. A unidade funciona de terça a quinta-feira, de 13h às 17h.

