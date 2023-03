Volta Redonda promove atividades gratuitas neste mês da mulher; veja agenda

Programação conta com roda de conversa, debate e café da manhã para a cooperativa de catadoras de lixo. Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda

Neste mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher, Volta Redonda (RJ) vai promover uma série de atividades gratuitas para o público feminino.

Definida até o dia 15 de março, a programação conta com palestras, rodas de conversa e um “café com poesia e prosa”. A prefeitura informou que ao longo do mês outras atividades serão anunciadas.

Apesar do Dia Internacional da Mulher ser comemorado no dia 8 (quarta-feira), o evento para celebração da data será realizado no sábado (11), embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, de 9h às 16h.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (6) — Café com as catadoras das cooperativas de coleta seletiva

Local: Auditório da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, na Rua Antônio Barreiros nº 232, no bairro Nossa Senhora das Graças

Horário: 9h

Segunda-feira (6) — Roda de conversa com mulheres da comunidade

Local: CRAS do bairro Roma

Horário: 9h

Segunda-feira (6) — Roda de conversa com mulheres da comunidade

Local: CRAS do bairro São Carlos

Horário: 14h

Quarta-feira (8) — Escuta ativa às mulheres com familiares no sistema prisional

Local: Auditório 1 da UGB, no bairro Aterrado

Horário: 9h30 às 11h

Sábado (11) — Projeto ‘Mulheres em Ação’

Local: Embaixo da Biblioteca Municipal no bairro Vila Santa Cecília

Horário: 9h às 16h

Terça-feira (14) — Roda de conversa com mulheres da comunidade

Local: CRAS do bairro Siderlândia

Horário: 14h

Quarta-feira (15) — Roda de conversa com mulheres da comunidade

Local: Associação de Moradores do bairro Santa Cruz

Horário: 9h

