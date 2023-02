Volta Redonda retoma vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos

Imunizante utilizado é a Pfizer Baby. Campanha no município havia sido interrompida em janeiro por falta de doses. Volta Redonda retoma vacinação contra a Covid-19 para crianças de seis meses a quatro anos

Reprodução/TV Globo

Volta Redonda (RJ) retoma nesta quarta-feira (15) a vacinação contra Covid-19 para crianças de seis meses a quatro anos na cidade.

O imunizante utilizado será a Pfizer Baby. O município interrompeu a vacinação no dia 4 de janeiro por falta de doses disponíveis. Uma nova remessa de duas mil doses chegou na cidade nesta terça-feira (14).

A aplicação da vacina será de 8h às 16h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e da Família (UBSFs) dos bairros Conforto, Retiro, Santo Agostinho, Jardim Paraíba e Água Limpa I.

Para receber a vacina, é preciso que os pais ou responsáveis apresentem a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão SUS da criança.

O estoque vai atender quem ainda não foi vacinado e quem não recebeu a segunda dose do imunizante. Confira como está o calendário de vacinação infantil na cidade:

Para crianças a partir de 3 anos: O estoque de CoronaVac, imunizante utilizado para esta idade, está zerado no município e ainda não há previsão de reabastecimento.

Para crianças de 5 a 11 anos: A previsão é que novas remessas da Pfizer Infantil sejam entregues após o Carnaval.

