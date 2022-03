volta-zero,-autocarro-completamente-elettrico,-sbarca-a-milano-nell’ambito-del-suo-recente-tour-in-europa

Volta Trucks, innovativa società leader nella produzione di veicoli completamente elettrici e nella fornitura di servizi, prosegue il suo tour nelle città europee scelte per il lancio di Volta Zero presentando il veicolo a Milano.

Durante l’evento clienti attuali e futuri, media e rappresentanti della politica hanno avuto l’opportunità di vedere il primo veicolo commerciale di tonnellaggio medio completamente elettrico e comprenderne il contributo significativo in termini di sicurezza e di decarbonizzazione delle città italiane. Per i potenziali clienti è stata un’occasione per parlare

con gli esperti di Volta Trucks e per conoscere le sovvenzioni e gli incentivi disponibili per la transizione a veicoli in grado di azzerare le emissioni allo scarico.

L’evento, che si è svolto presso Superstudio, Via Tortona, è successivo alla prima visita di Volta Zero in Italia avvenuta nel giugno del 2021 in occasione del suo lancio sul mercato. Nel frattempo, Volta Trucks ha compiuto passi significativi verso l’avvio della produzione di Volta Zero previsto per fine 2022. La società ha confermato la progettazione finale del

veicolo e ha iniziato a collaudare i prototipi marcianti. È stato anche confermato che i veicoli di serie saranno costruiti dal suo partner per la produzione conto terzi, Steyr Automotive a Steyr, in Austria.

Più di recente, la società ha annunciato il più grande ordine in Europa di grandi veicoli commerciali completamente elettrici: quasi 1.500 autocarri sono stati preordinati da DB Schenker, la principale società di trasporto terrestre d’Europa. Infine, è stato garantito un ulteriore finanziamento di Serie C da 230 milioni di euro.

Carla Detrieux, Business Development Director di Volta Trucks, durante l’evento ha dichiarato: “Grazie ai significativi passi in avanti compiuti negli ultimi mesi, sono lieta di presentare di nuovo Volta Zero, autocarro completamente elettrico, ai nostri potenziali clienti a Milano, una delle città che abbiamo scelto per il suo lancio. In questo momento, i veicoli sono collaudati dai nostri ingegneri e tra pochi mesi verranno testati dai clienti stessi. Adesso i gestori dei parchi rotabili possono davvero comprendere come Volta Zero andrà a integrarsi nelle loro operazioni contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione sia aziendali che dei clienti. Abbiamo già ricevuto oltre 5.000 pre-ordini di autocarri e tra un anno circa inizieremo a consegnare i primi veicoli di serie ai clienti. I primi veicoli per l’Italia arriveranno poco dopo ed è fantastico incontrare i clienti italiani in occasione di questa nuova tappa del nostro viaggio.”

