Voltado à grupos prioritários, Presidente Venceslau realiza plantão para aplicação de vacina bivalente neste sábado

O Posto de Saúde Central de Presidente Venceslau (SP) funcionará neste sábado (1º), das 8h às 12h, para a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em grupos prioritários.

No local, também serão administrados imunizantes contra o coronavírus para crianças, além de terceira e quarta doses para adultos. Também serão aplicadas as demais vacinas do calendário nacional.

Nesta semana, a Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM), anunciou a liberação da vacina bivalente contra a Covid-19 para todos os integrantes de grupos prioritários.

Confira quem se enquadra no perfil prioritário que poderá receber a dose bivalente neste sábado (1º):

Idosos;

Pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores;

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos;

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos;

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos;

População privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas; e

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Para receber a vacina, os interessados devem portar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e os cartões anteriores do imunizante contra a Covid-19, sendo necessário verificar o período mínimo de quatro meses da aplicação da última vacina.

Durante o período de segunda a sexta-feira, a vacinação é oferecida das 8h às 11h e das 12h às 15h30, na sala de vacina, localizada no interior do Posto de Saúde.

O Posto de Saúde de Presidente Venceslau está localizado na Rua Comandante Antenor Pereira, número 10, no Centro da cidade.

