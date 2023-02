Previsão para toda a região era de 30mm, mas foram registrados, apenas na cidade, 49mm em um período de 1 hora e 15 minutos. Nenhuma outra ocorrência foi registrada. Volume de chuva acima do esperado provoca alagamentos em Três Rios

Um grande volume de chuva, bem acima do que era esperado, provocou alagamentos em Três Rios (RJ) na noite de sexta-feira (11).

Segundo a prefeitura, a previsão para toda a região era de 30mm, mas foram registrados, apenas na cidade, 49mm em um período de 1 hora e 15 minutos. Nenhuma outra ocorrência foi registrada.

Os pontos com alagamento foram:

Praça Manoel Pinheiro

Avenida Zoello Sola

Rua Rita Cerqueira

Avenida Araribóia

Rua Alcino Gomes

Rua Perciliano Figueiredo

Avenida Enéas Torno

Estrada do Habitat (viaduto)

Rua Antônio Santiago

Rua Adélia de Souza

Rua Cassiano Antônio (Cantagalo)

Ainda de acordo com a prefeitura, os alagamentos foram escoados em cerca de 30 minutos. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalham desde a noite de sexta-feira na limpeza das vias.

