Volume de chuvas em fevereiro se aproxima de média histórica e ajuda na produtividade da soja

Por outro lado, quem investiu no milho safrinha pode ser um pouco prejudicado. Expectativa é de que o período chuvoso continue até março. Volume de chuvas ajuda na produtividade da soja no Tocantins

O Tocantins registrou 185 milímetros de chuva apenas no fevereiro deste ano. Para se ter uma ideia, a média histórica para esse mês aqui no Tocantins é de 260 milímetros, mas como ainda faltam alguns dias a chegada de março, a expectativa é que a quantidade de chuvas fique acima da média esse ano.

O bom período chuvoso começou ainda no fim do ano passado. O volume é comemorado pelos produtores rurais que investiram na soja, o principal produto agrícola do estado.

O João é produtor rural em Monte do Carmo, na região central do estado. A colheita dos mais de 2 mil hectares de soja começou há cerca de 10 dias. Esse ano ele espera colher 60 sacas por hectare, bem mais que a média dos anos anteriores.

“Nós tivemos o plantio atrasado em 14 dias devido ao início das chuvas, mas desde então ela veio de forma regular e em bons volumes, trazendo um bom desenvolvimento da soja”, disse o produtor rural João Heráclio Trombini Duarte.

O Fernando Coelho é gerente de uma cooperativa agrícola que atende 93 mil hectares de soja e 35 mil hectares de milho, em 19 cidades na região de Pedro Afonso. Ele conta que por outro lado, o milho safrinha deve ser um pouco prejudicado devido ao período que a chuva chegou.

Soja ainda é principal produto de exportação do Tocantins

“Essas últimas áreas a serem plantadas sofrem muito. Quando você faz uma conta de quanto custou e quanto ele vai arrecadar acaba a conta ficando negativa”, contou disse.

A alternativa para alguns produtores foi investir em outras culturas. “A gente está trabalhado esse ano com a cultura do gergelim. Em outras localidades, Mato Grosso e até aqui do nosso lado no Pará já é uma realidade. Então você tira esse milho safrinha de março e coloca essa cultura que tem um nível de exigência mais baixo, o investimento é mais baixo e consequentemente vai precisar de um pouco menos de água”, disse.

A previsão de chuva para o estado continua, mas o mês de fevereiro não deve atingir o total de fevereiro de 2022, quando choveu muito acima da média histórica, acumulando 332 milímetros.

“A previsão ainda é de chuva para o restante do mês de fevereiro e também para março. Para abril a gente ainda tem essa condição de seguir chovendo”, disse a meteorologista Dayse Moraes.

