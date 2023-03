Voluntária no Litoral Norte adota cadela achada em área de deslizamento: ‘a ex-dona dela morreu’

Ana Vitória dos Anjos Bergamin, de 22 anos, acolheu Mel em Barra do Sahy, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. Moradora de Guarujá adota cachorro fêmea que ficou sem lar após temporal que castigou o litoral de SP

Arquivo Pessoal

Uma moradora de Guarujá, no litoral de São Paulo, adotou uma cadela que ficou sem lar após o forte temporal que castigou e resultou na morte de 65 pessoas no Litoral Norte, inclusive da tutora dela. O animal foi acolhido em um evento organizado uma rede de pet shop e Organizações não Governamentais (ONGs) parceiras.

A relação entre a cadela e a nova tutora, a auxiliar de farmácia, Ana Vitória dos Anjos Bergamin, de 22 anos, nasceu em meio ao caos, durante um trabalho voluntário da jovem em Barra do Sahy, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas.

“Quando participei do resgate dos animais com a Ong Casa Carpada eu vi a Mel e logo de cara já me apaixonei”, disse a jovem, que adotou a cadela em ação realizada no estacionamento do Petz, em Guarujá.

Ana contou que a cadela estava muito debilitada e soube por voluntários da ONG que a ex-tutora havia sido vítima do temporal. “O que eu fiquei sabendo foi que a ex-dona dela morreu com apenas 26 ou 27 anos soterrada, infelizmente”.

De acordo com a auxiliar de enfermagem, ela estava esperando os cuidados veterinários para adotar a cachorra e conhecer a história dela. “Fiquei contando os dias. Resolvi que logo que ela estivesse bem e pronta para adoção, que eu iria pegar ela e dar uma nova casa”, disse Ana.

“Me preocupei com a saúde dela. Me despertou muita coisa, vários sentimentos”.

Animais resgatados

Ao todo, foram resgatados 50 animais, entre cães e gatos, que foram cuidados pela ONG e receberam atendimento médico, avaliação, vacinação, castração, microchipagem e exames preventivos para pulgas e carrapatos.

Destes, aproximadamente 20 pets ficaram disponíveis para adoção, pois já passaram pelos processos e cuidados necessários para estarem aptos para encontrarem um novo lar. O evento foi realizado pelo Grupo Petz e ONGs parceiras.

‘Futuro maravilhoso’

Ana Vitória explicou que a partir de agora, ela e a Mel terão um nova relação construída com amor. “Quero que ela sinta que o amor é mais que um sentimento. Quero que ela saiba que o amor são os cuidados, as feridas curadas e mesmo eu não sabendo do passado dela, quero que ela tenha um futuro maravilhoso”, finaliza ela.

A auxiliar de farmácia disse desejar que a cadela nunca mais passe fome ou alguma necessidade básica. “Ela não vai mais precisar se preocupar. Vou cuidar dela para sempre”.

Grupo Petz

Segundo Giulliana Tessari, gerente técnica do Grupo Petz, o evento foi uma forma de ajudar os animais a encontrarem um lar. “Foi muito triste tudo que aconteceu e só a união das pessoas pode trazer um pouco de conforto para a região”.

“Muitos desses pets que ficaram para adoção são de tutores que não estão mais aqui. Outros são pets que moravam na rua e viviam da ajuda dos moradores da região”, explicou.

Ainda de acordo com a gerente, a expectativa é que todos os animais consigam um lar. “As ONGs parceiras e todas as equipes de resgate fizeram um trabalho intenso, agora cabe a nós dar uma nova oportunidade a esses pets e conecta-los com tutores que os ame”.

Vittorio Ferla