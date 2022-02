volvo-trucks-lancia-active-grip-control

Grazie alla rapidità di risposta dei veicoli elettrici, la forza generata tra ruote e strada può essere controllata in tempo reale per prevenire in modo proattivo il pattinamento. La funzionalità Active Grip Control presentata da Volvo Trucks migliora in maniera considerevole l’accelerazione in condizioni di scarsa aderenza. I test effettuati con il modello Volvo FH Electric in condizioni di scarsa aderenza, con un rimorchio carico, hanno mostrato un ​miglioramento del 45% in piena accelerazione.​​

Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks

“Il miglioramento in salita, su strada sterrata e in condizioni di scarsa aderenza, è davvero impressionante. Credo che questo contribuirà a un incremento della produttività, soprattutto per i nostri clienti del settore delle costruzioni”, riferisce Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks.

Se il camion inizia a slittare, una serie di sensori consente al sistema di controllo del veicolo di reagire alle condizioni del manto stradale, utilizzando i motori del veicolo elettrico e gli altri attuatori in maniera intelligente per aiutare il conducente a non uscire di strada.

La nuova funzionalità è stata anche progettata per ridurre i rischi di sbandamento e sovrasterzo in condizioni di assenza di carico.

“Grazie ad Active Grip Control, i nostri conducenti sono sempre più in grado di percorrere strade e terreni difficili, anche nelle circostanze più ardue. È una funzionalità unica che il gruppo Volvo ha deciso di brevettare”, spiega Anna Wrige Berling.

I miglioramenti sono visibili anche in fase di frenata, dato che la funzionalità può essere utilizzata per il controllo della frenata rigenerativa, senza la necessità di attivare l’ABS. Il risultato è un aumento dell’efficienza, dato che alla rigenerazione viene dedicato più tempo, accompagnato da una frenata più fluida.​

La funzionalità Active Grip Control sarà disponibile sui modelli Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX Electric utilizzati per il trasporto regionale e nel settore delle costruzioni. Una versione della funzionalità verrà resa disponibile anche sui veicoli alimentati a gasolio o LNG.

Informazioni sui veicoli elettrici Volvo:

Volvo Trucks ha una gamma di sei veicoli completamente elettrici pensati per rispondere a un’ampia varietà di esigenze di trasporto.

I modelli Volvo FH, Volvo FM e Volvo FMX Electric sono veicoli pesanti con peso lordo combinato di 44 tonnellate. Le vendite sono già in corso in Europa, mentre la produzione inizierà nella seconda metà del 2022.

In Europa, la produzione in serie dei modelli Volvo FL e FE Electric, destinati alla distribuzione urbana e alla gestione dei rifiuti, è iniziata nel 2019.

