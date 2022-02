volvo-trucks-migliora-il-consumo-di-carburante-sulle-lunghe-tratte

Volvo Trucks apporta nuove migliorie alla tecnologia I-Save per abbassare i consumi di carburante e garantire una

riduzione considerevole delle emissioni di CO2, oltre a perfezionare la guidabilità per una maggiore comodità al

volante. I-Save consente di ottimizzare la tecnologia del motore, il software di controllo e la riduzione della

resistenza aerodinamica, il tutto per raggiungere un unico obiettivo condiviso: aumentare il più possibile l’efficienza

energetica.

Volvo ha compiuto un ulteriore passo in avanti per avvicinare la sua tecnologia FH I-Save a un’ottimizzazione completa

del processo di combustione dei motori, adattando gli iniettori, la compressione e l’albero a camme ai nuovi sofisticati

pistoni con camera a onde. Il peso complessivo e la frizione interna sono stati inoltre ridotti, il turbocompressore ad

alte prestazioni e la pompa dell’olio sono stati perfezionati e i filtri dell’olio, del carburante e dell’aria forniscono ora

prestazioni migliori grazie a nuove soluzioni brevettate.

“Siamo partiti da un motore già performante e abbiamo analizzato diversi dettagli critici che, messi insieme,

contribuiscono a garantire un notevole risparmio. Il nostro obiettivo è ricavare una maggiore quantità di energia utile

da ogni singola goccia di carburante”, afferma Helena Alsiö, VP Powertrain Product Management di Volvo Trucks.

Più fluido, più smart, più veloce

L’anima di I-Save è il motore da 13 litri dotato della tecnologia turbo-compound di Volvo, il D13TC, che permette di

guidare a bassi regimi del motore e marce alte per periodi più lunghi. Il risultato è una guida più fluida e più silenziosa.

Il motore riesce a garantire un rendimento elevato a ogni velocità, ma dà il meglio di sé nei regimi compresi tra i 900

e i 1.300 giri al minuto.

Oltre agli aggiornamenti apportati ai componenti, è stata introdotta una nuova generazione del software per la

gestione del motore, a sua volta connesso al rinnovato cambio I-Shift. Il risultato non è solo un maggior risparmio di

carburante, ma anche una guidabilità nettamente migliorata, dal momento che questa evoluzione del cambio marce

assicura una risposta più rapida e un’esperienza di guida ancora più confortevole.

I-Torque è un nuovo software intelligente per la gestione della coppia del motore che aumenta l’efficienza energetica

analizzando i dati topografici ricavati da I-See e adattando la guida al percorso. I-See utilizza le informazioni

sull’itinerario pianificato per sfruttare l’energia cinetica del veicolo nel miglior modo possibile in caso di dislivelli nel

terreno. La nuova funzione I-Torque controlla la selezione delle marce, la coppia del motore e la frenata quando viene

attivata la modalità I-Cruise.

“Il veicolo parte sempre in modalità Eco per risparmiare carburante, ma il conducente può accedere in qualsiasi

momento alla potenza di cui ha bisogno e contare su una risposta più immediata della trasmissione in termini di marce

e coppia”, continua Helena Alsiö.

Nelle lunghe distanze l’aerodinamica del veicolo riveste un ruolo fondamentale sui risparmi di carburante; sono state

quindi apportate diverse migliorie al flusso dell’aria, per esempio aperture più strette nella parte anteriore della cabina

e un prolungamento della portiera.

I-Save è stato molto apprezzato dai clienti di Volvo Trucks fin dal suo lancio, avvenuto nel 2019. In risposta al forte

interesse, è stato ora aggiunto un nuovo livello di potenza da 420 CV, che va a sommarsi ai modelli precedenti da 460

e 500 CV. Tutti i motori sono dotati di certificazione per l’uso di HVO100, un diesel rinnovabile a base di oli vegetali

idrogenati.

Anche i modelli Volvo Trucks FH, FM e FMX con motori Euro 6 da 11 e 13 litri con tecnologia eSCRhanno ricevuto

aggiornamenti per aumentare l’efficienza energetica.

Verso un trasporto senza carburanti fossili

L’obiettivo di Volvo Trucks è far sì che, nel 2030, metà delle sue vendite di camion sia costituita da veicoli elettrici. Il

motore a combustione interna continuerà tuttavia a esistere, e la migliore efficienza garantita dai progressi di I-Save

per la trasmissione è un modo importante per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

“Intendiamo rispettare l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e stiamo adottando misure concrete per ridurre

drasticamente le emissioni di CO2 dovute al trasporto merci su strada. Anche se vediamo la mobilità elettrica come la

soluzione principale nel lungo termine, i motori a combustione a bassi consumi continueranno ad apportare un

contributo fondamentale per molti anni”, conclude Helena Alsiö.

