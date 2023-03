von-der-leyen,-lettera-ai-27-leader-ue-sui-migranti:-“agiamo-insieme”

In vista del prossimo Consiglio europeo che si terrà il 23 e il 24 marzo, Bruxelles ha inviato ai leader dei 27 Paesi membri una lettera che fa il punto sui principali temi di attualità tra cui quello dell’immigrazione. In base a quanto si apprende tramite fonti di governo italiane contattate dall’Ansa, Bruxelles avrebbe dato “ampio spazio alle priorità dell’esecutivo di Roma per una riforma complessiva sul tema dei migranti più equilibrata”. Le stesse fonti del governo esprimono soddisfazione per i possibili aiuti finanziari che “dovrebbero andare oltre i 500 milioni già pattuiti”.

Nella lettera – riporta l’Ansa – si parla di cooperazione rafforzata, di search and rescue, di solidarietà e ricollocazione. “Le misure operative discusse all’incontro di febbraio – scrive nella missiva la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen – mostrano quanto possiamo fare ora. Ho evidenziato 4 aree per un’azione immediata: il rafforzamento dei confini esterni, procedure di frontiera e di rimpatrio rapide; affrontare il tema dei movimenti secondari e assicurare un’effettiva solidarietà; lavorare con i nostri partner per migliorare la gestione della migrazione”.

Ursula von der Leyen fa anche esplicito riferimento alla recente tragedia di Cutro: “Il terribile naufragio a largo della Calabria è stato un vivido richiamo all’urgenza della nostra azione”. Auspicando “una soluzione equa e duratura”, la presidente aggiunge che occorre “un approccio europeo e bilanciato” e che possiamo “raggiungere più traguardi se agiamo assieme”. La presidente parla anche di una “mobilitazione di 110 milioni di euro nel 2023” che si aggiungono ai “208 già impegnati per la cooperazione anti-trafficanti”.

Sottolinea poi che “l’equilibrio è al cuore del Nuovo Patto di Migrazione e Asilo ed è per questo che dobbiamo cogliere l’occasione ora seguendo la Roadmap comune del Parlamento Ue e del Consiglio e verso un accordo prima della fine della legislatura”. Annuncia, infine, “una misura di sostegno da 200 milioni per l’accoglienza, affrontando questioni chiave come l’accoglienza di minori non accompagnati, aumentando le capacità in prossimità delle frontiere esterne e soddisfacendo le esigenze di specifici Stati membri”.

Secondo quanto riportato in uno degli allegati della lettera, sono stati 524 i ricollocamenti effettuati a partire dal 24 febbraio scorso. Di questi 397 dall’Italia, 111 da Cipro, 34 dalla Spagna e 16 da Malta. I trasferimenti hanno avuto come destinazione la Germania, la Francia, la Croazia, la Romania e il Lussemburgo.

