Voo direto de Palmas a Belo Horizonte começa a operar nesta segunda-feira (27)

A partir desta segunda-feira (27) o aeroporto de Palmas começa a operar um voo direto para Belo Horizonte (MG). A viagem deve durar cerca de duas horas e será feita pela empresa Azul linhas aéreas.

Os voos sairão de Palmas toda segunda, terça, quinta e sexta-feira, de madrugada, chegando em Minas Gerais no início da manhã. Já as viagens de Belo Horizonte para a capital tocantinense partem do aeroporto de Confins (MG) aos domingos, segundas, quartas e sextas-feiras.

Passageiros de avião devem se atentar para o uso de máscaras de proteção. Decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de novembro do ano passado decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves.

