Voo que seguiria para EUA desvia rota por ‘questões operacionais’ e retorna para Viracopos

Aeronave sobrevoava o estado do Mato Grosso quando teve que voltar para aeroporto de Campinas. Piloto voou em círculos por 22 vezes entre Rio Claro e a região de Piracicaba. Radar mostra sobrevoo em círculos que avião da Azul deu antes de retornar para Campinas

Um voo da Azul que decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), com destino a Orlando (EUA), precisou retornar para o terminal de origem na madrugada desta terça-feira (31). A aeronave sobrevoava o Mato Grosso quando iniciou a volta para Campinas.

No retorno, o Airbus A330-243 sobrevoou a região de Rio Claro (SP) por 16 vezes e deu outras seis voltas sobre Piracicaba.

O procedimento é comumente utilizado para queima de combustível antes do pouso, o que gera mais segurança para a aterrissagem. A companhia aérea, no entanto, não confirmou que esse foi o motivo das voltas em círculos.

A aeronave decolou às 23h11 de Viracopos e, após as voltas em círculos, pousou novamente em Campinas às 04h30. A viagem durou 5h19.

Segundo a Azul, o avião precisou retornar ao aeroporto de origem por “questões operacionais”. A companhia aérea não detalhou o que causou a mudança na rota.

“A companhia ressalta que a equipe local da Azul prestou toda a assistência necessária aos clientes (…) e que providenciou a reacomodação em outros voos da própria companhia”, informou.

A Azul também lamentou “eventuais contratempos” e defendeu que ações como essa são necessárias para garantir a segurança das operações.

Já a assessoria de imprensa de Viracopos informou que o comandante do voo não solicitou pouso de emergência e que a aterrissagem ocorreu sem problemas.

