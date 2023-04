Voo retorna a Viracopos, em Campinas, após aeronave ter bico danificado por pássaro

Segundo a assessoria do terminal, pouso ocorreu cerca de 20 minutos depois da decolagem com destino ao Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (1°). Desembarque ocorreu normalmente, diz Azul. Aeronave que decolou do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve bico danificado por ave

Cleuton Matos

Um voo da Azul que decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), precisou retornar ao terminal de origem 20 minutos depois, na tarde deste sábado (1°). Segundo a assessoria de Viracopos, o retorno foi necessário após um pássaro ter o bico danificado por uma ave.

A decolagem, com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, foi por volta das 15h40 e o pouso, às 16h. Ainda de acordo com o aeroporto, a aterrissagem ocorreu normalmente.

Em nota, a Azul confirmou que não houve problemas no desembarque dos passageiros. A assessoria da companhia disse, ainda, que eles foram reacomodados em outros voos.

“A companhia lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações”, complementou.

‘Bird Strike’

Na aviação, casos como esse são conhecidos como “bird strike” e podem provocar a queda de aeronaves.

Em 2019, um mapeamento feito pelo Aeroporto de Viracopos apontou áreas de concentração de aves que podem causar riscos nas operações de pouso e decolagem. O relatório incluiu 11 cidades em um raio de 20 km a partir do centro da pista de pouso e decolagens do terminal.

Segundo o estudo, pontos de descarte de lixo que, na ocasião, ficavam próximos ao aeroporto eram os principais responsáveis por atrair aves, como, por exemplo, os urubus.

