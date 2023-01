Voos da Iberia são afetados por problemas no sistema de reservas da empresa

Atrasos e cancelamentos afetam voos em países da Europa. Aviões da Iberia são vistos no aeroporto de Barajas, em Madri, na Espanham em imagem de agosto de 2022

Isabel Infantes/Reuters/Arquivo

Dezenas de voos internacionais e domésticos operados pela companhia aérea espanhola Iberia foram afetados neste sábado (28) devido a um problema no sistema de reservas da empresa, informou a companhia aérea, de acordo com a agência Reuters.

Pelo menos cinco voos – para Londres, Lisboa, Vigo, Barcelona e Jerez de la Frontera (sul da Espanha) – foram cancelados, informou a Iberia, que é parte do International Consolidated Airlines Group.

“Às 11h30 [hora local], os atrasos chegaram a uma hora em voos na Espanha e na Europa. Isso afetou dezenas [de voos]”, acrescentou a porta-voz. “Está centralizado em Madri, mas também afeta outros aeroportos. Temos voluntários trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível.”

“Devido a um incidente em nossos sistemas, os serviços de reserva e embarque foram interrompidos em vários aeroportos”, tuitou a Iberia.

“Toda a equipe da Iberia está trabalhando para resolvê-lo. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo transtorno que a situação está causando.”

A empresa não deu mais detalhes sobre as causas dos atrasos e cancelamentos ou quando o problema será restabelecido.

