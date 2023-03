‘Vou atrás de novo’, diz idosa que recebeu R$ 2,82 de ‘dinheiro esquecido’ em banco na primeira consulta

Aposentada Antônia Campos, de 83 anos, que mora em Natal, teve planos de trocar de carro frustrados na primeira consulta, mas disse que vai fazer nova busca por valores esquecidos. Dona Antônia Campos, de 84 anos, descobriu saldo de R$ 2,82 na primeira consulta em 2022

Cedida

A aposentada Antonia Campos, de 84 anos, disse que vai consultar novamente o sistema reaberto pelo Banco Central nesta terça-feira (28) para saber se tem algum novo valor a receber esquecido nos bancos.

No ano passado, ela, que mora em Natal, planejava trocar de carro, mas se frustrou ao encontrar R$ 2,82 de “dinheiro esquecido”.

“Eu vou atrás de novo”, garantiu Antonia Campos em entrevista ao g1.

Banco Central reabre consulta a R$ 6 bilhões esquecidos nos bancos

Mais de meio milhão de pessoas têm acima de R$ 1 mil para receber

Segundo a aposentada, o que a motivou a insistir é consultar um antigo documento. Em décadas anteriores, casais usavam o mesmo CPF – e Antonia acredita que pode encontrar algum valor esquecido nessa circunstância.

“Quando eu me divorciei, meu CPF mudou. E eu só procurei no atual. No antigo, eu não fui. Dessa vez eu vou atrás do antigo”, disse.

Os planos para o dinheiro – caso ele seja relevante – continuam semelhantes ao do ano passado, ela diz. Entre eles, comprar um carro. “Eu quero ver se eu consigo pelo menos um fusquinha desses antigos”, brincou.

A aposentada disse que vai realizar a nova consulta ainda nesta semana. Da outra vez, conta, não se deu ao trabalho nem de retirar o dinheiro que encontrou. “Não valia nem a gasolina”, relata.

Dona Antonia Campos, de 83 anos, descobriu saldo de R$ 2,82 no ano passado

Valores a receber

O relatório do Banco Central do Brasil sobre os valores esquecidos em contas bancárias mostra que 643.105 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 a sacar. A consulta ao Sistema de Valores a Receber (SVR) foi reaberta nesta terça-feira (28) pelo BC.

Os dados do relatório também mostram que 4,6 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos. A maior parcela de beneficiários, no entanto, é de quem tem até R$ 10: estes são, ao todo, 29,2 milhões de pessoas.

Os números são referentes ao total de contas – uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido. Os dados divulgados nesta semana pelo Banco Central são referentes a janeiro de 2023.

O BC também informou que os saques serão liberados a partir da próxima terça-feira (7).

Confira a quantidade de beneficiários por faixa de valores a receber:

acima de R$ 1.000,01: 643.105 contas | 1,37% do total

entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 4.694.862 contas | 10,03% do total

entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 12.195.837 contas | 26,05% do total

entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 29.282.110 contas | 62,55% do total

Como consultar

O SVR tem disponíveis cerca de R$ 6 bilhões em valores a receber para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs.

O Banco Central ressalta que o único site no qual é possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

A consulta aos valores esquecidos estava suspensa desde abril de 2022, assim como os saques. Será permitido o saque dos recursos também pelos herdeiros e representantes legais dos falecidos.

