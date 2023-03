‘vou-expor-para-todo-mundo-te-zoar’:-prints-mostram-como-preso-extorquia-em-‘golpe-do-nudes’

O criminoso foi preso em Pindamonhangaba (SP). Ele tinha um perfil nas redes sociais e entrava em contato com homens sugerindo troca de fotos íntimas. Depois que as vítimas enviavam, ele pedia dinheiro para não divulgar. FOTOS mostram conversa entre vítima e suspeito de extorsão com o ‘golpe do nudes’

Prints da conversa entre uma vítima e o homem preso por extorsão com o ‘golpe do nudes’, mostram como o criminoso agia e chantageava os homens na ação. O rapaz preso nesta terça em Pindamonhangaba (SP) é investigado por exigir dinheiro das vítimas para não divulgar fotos e vídeos íntimos delas na internet.

“Eu vou expor para todo mundo te zoar”, diz em uma das mensagens.

As imagens eram conseguidas por meio de um perfil feminino falso nas redes sociais, administrado pelo criminoso. Algumas pessoas chegaram a pagar mais de R$ 10 mil para que o vazamento não acontecesse, segundo a polícia.

Fotos de uma conversa entre o homem investigado e uma das vítimas mostram a chantagem feita por ele para conseguir o depósito do dinheiro.

O criminoso afirma que vai enviar as imagens íntimas para uma namorada da vítima e publicar nas redes sociais. “Pode ter certeza que ela vai saber de tudo e ainda vou expor na internet”, ameaça.

Em determinado momento da conversa, o homem sugere o pagamento de um valor para evitar que faça as publicações. “Se você me der o que eu quero eu apago tudo. Eu não posto e ela (a namorada) não vai saber de nada”.

A partir disso, a vítima pergunta o que o perfil falso quer, que responde que gostaria de receber um valor de R$ 300 e diz que vai enviar o pix para que o depósito seja feito.

As ameaças foram denunciadas à polícia, que iniciou as investigações. O homem foi preso e encaminhado ao Centro de Triagem de Taubaté, onde permanecia à disposição da justiça. O crime foi registrado como extorsão.

