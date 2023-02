‘Vovó estudante’: aposentada de 88 anos é considerada a aluna mais velha do ensino básico em Brasília

Maria dos Santos foi porteira do Centro Educacional 4, do Guará, 50 anos atrás. Agora voltou ao colégio com o sonho de concluir os estudos. Luiza Maria dos Santos, de 88 anos, na sala de aula, em escola do Guará, no DF

TV Globo/Reprodução

Nunca é tarde para começar. Dona Luiza Maria dos Santos, ou Luizinha, como gosta de ser chamada, de 88 anos, soube aplicar essa frase na vida. Ela está cursando o 5º ano e é a aluna mais velha do ensino básico em Brasília.

Na década de 1970, Luizinha trabalhou como porteira do CED 4 do Guará. Em 2023 ela voltou ao local, mas trocou a vassoura pelos livros.

A aposentada conta só conseguiu colocar em prática o sonho de concluir os estudos depois que o marido morreu, ele não a deixava voltar para a sala de aula. Os 10 filhos foram outro motivo que a fizeram ficar longe da escola.

“Agora que eles estão crescidos, voltei a estudar e eles ficaram orgulhosos. Uma (filha) traz e a outra me busca”, conta Luizinha.

Luiza Maria dos Santos, de 88 anos, em escola do Guará, no DF

TV Globo/Reprodução

A aluna não perde um dia de aula. Ela conta que até no feriado de carnaval quis ir para a escola.

A vontade de estudar da aposentada não passa despercebida. Rogério Passos, diretor do CED 4, não poupa elogios para a nova aluna.

“Quando fizemos a recepção dos alunos e entramos em contato com ela, não teve como não chamar a atenção. Foi uma surpresa positiva saber que uma aluna de 88 anos tem vontade de estudar e tem planos para estudar na faculdade”, conta.

Com os cabelos cor-de-rosa, unhas pintadas e batom, dona Luiza Maria que é costureira quer fazer faculdade de moda.

Matrículas no EJA

Luiza Maria cursa uma turma de Educação de Jovens e Adultos – EJA. No Distrito Federal, as matrículas dessa modalidade de ensino ficam abertas durante o ano todo.

Para frequentar uma escola, basta ir até a secretaria de uma das 95 unidades da rede pública de ensino. Segundo a Secretaria de Educação, há uma estimativa de 32 mil alunos na EJA em 2023.

