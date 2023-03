Ministria për Punë të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, ka njoftuar për një vrasje të dyfishtë të ndodhur të hënën e gjashtë marsit në Shkup.

Sipas këtij dikasteri, në afërsi të një objekti hotelier në Shkup, disa persona kanë shtënë me armë në drejtim të J.K dhe E.I., të cilët kanë humbur jetën në vendin e ngjarjes, ndërsa është plagosur A.T.

Rasti ka ndodhur në Çarshi të Shkupit.

“Më 06.03.2023 në ora 20:11 në SPB-Shkup është denoncuar se në një objekt hotelierik në Shkup disa persona kanë shtënë me armë ndaj J.K. dhe E.I. të cilët kanë nderuar jetë në vendngjarje si dhe ndaj A.T. i cili ka marrë lëndime dhe është dërguar në spital për t’i dhënë ndihmën mjekësore. Po merren masa për zbardhjen e rastit”, thuhet në njoftimin e MPB-së.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet policore, ndërsa për motivet e vrasjes akoma nuk dihet, shkruan AlsatM.

Në rrethana jo zyrtare flitet për persona të vrarë dhe të plagosur, por policia akoma nuk ka dal me një version zyrtarë.

The post Vrasje e dyfishtë në Shkup appeared first on Dukagjini.

The post Vrasje e dyfishtë në Shkup appeared first on Dukagjini.

Mata