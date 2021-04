VRAY ARTISTA ABRUZZESE ACCOLTELLATO – 5 MOTIVI ALBUM

VRAY,all anagrafe Alessandro Cannita (2003) è un artista emergente abruzzese nato a Teramo e residente a Martinsicuro. Questa Estate è stato coinvolto nella Rissa del 18 agosto 2020 accaduta ad Alba Adriatica dove ha rischiato la morte subendo 5 coltellate insieme al suo amico, finiti in gravi condizioni all’Ospedale Mazzini di Teramo.

This slideshow requires JavaScript.

Parliamo di VRAY, Ha voluto raccontare questa storia a seguito di 5 coltellate ricevute per far capire alle persone che bisogna stare sempre attenti e che in qualsiasi momento della vita possono accadere episodi che portano alla morte. Scrive così il suo primo album musicale (EP) intitolato “5 MOTIVI” in data di uscita 2 Aprile 2021 su tutti i Digital Stores (Spotify,Itunes,Amazon Music,Yotube) contenente 5 brani musicali tra cui naturalmente 5 MOTIVI il pezzo principale interamente dedicato allo spiacevole incidente verificatosi la scorsa estate. 3 giorni dopo sono partiti tutti i Cartelloni Pubblicitari in Tutta Italia. 193 Centri Commerciali da Nord a Sud per pubblicizzare questo bellissimo progetto musicale.

Troviamo anche altri 4 brani legati al nome dell’album e che rispecchiano la vita dell’autore sopra citato. Il suo obbiettivo principale è lanciare un grande messaggio facendo capire a chi lo ascolta che non bisogna rispondere alla violenza con altra violenza, la violenza risulta essere più facile, ma non sarà mai la scelta giusta, poiché generata da una rabbia che è difficile, ma fondamentale da controllare, una parola saggia e di aiuto colpisce meglio di ogni coltello. I brani potete trovarli su Spotify o YouTube o altrimenti in caso di risposta ve li posso girare via email.

Riccardo Compagnoni manager artistico di VRAY