vsg-emea-lancia-il-negozio-online-per-i-marchi-rotary,-blitz,-butler-ed-elektron

Vehicle Service Group EMEA (VSG), leader a livello mondiale nel settore della manutenzione veicoli, lancia un esclusivo negozio online per i marchi Rotary, Blitz, Butler ed Elektron nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera). Grazie ad esso, VSG sta espandendo e facilitando l’accesso alla sua vasta gamma di prodotti per i suoi rivenditori.

Attraverso il negozio online, i clienti VSG avranno un accesso consolidato all’intero portafoglio prodotti, con particolare focus sui pezzi di ricambio dei quattro marchi. Così facendo, in futuro, tutte le esigenze dell’officina saranno coperte da un unico indirizzo – shop.vsgdover.com. Il negozio online è accessibile anche attraverso la homepage e i siti web dei singoli marchi.

Funzionalità di ricerca

La funzione principale del negozio online è quella di fornire all’utente l’accesso all’intero repertorio dei pezzi di ricambio e permettergli di identificare, trovare e ordinare autonomamente tutti i pezzi di cui ha bisogno. Per una ricerca facile e veloce del prodotto giusto, all’utente vengono offerte tre opzioni della barra di ricerca:

Ricerca prodotto: ricerca di prodotti finiti. Un elenco completo di tutti i pezzi di ricambio associati può anche essere richiamato tramite un link sulla pagina generale del prodotto.

Ricerca parte: Ricerca di parti di ricambio.

Numero di serie: ricerca delle parti di un prodotto finito.

Se non si vuole ricercare il prodotto utilizzando la barra di ricerca, è possibile farlo impostando dei filtri che permettono un’identificazione ottimale tramite le categorie di prodotto, veicolo e omologazioni. Inoltre, tutte le categorie di prodotti disponibili sono visualizzate in un chiaro design a griglia sulla pagina iniziale del negozio online; il che ne facilita anche l’identificazione e l’accesso. All’interno delle pagine dei singoli prodotti e delle marche, sono disponibili menu pop-up che consentono una navigazione senza sforzo tra le categorie di prodotti.

I singoli prodotti vengono visualizzati nelle cosiddette pagine di dettaglio. Qui, i dati più importanti del rispettivo prodotto sono brevemente indicati e visualizzati anche in forma di immagine, così come le informazioni dettagliate sul prodotto, che sono suddivise nelle quattro aree di descrizione, media, prodotti collegati e dati tecnici.

Area conto cliente

L’accesso esclusivo al negozio online è disponibile solo per i rivenditori identificati da VSG. Essi hanno la possibilità di ordinare direttamente pezzi di ricambio e accessori così come prodotti finiti, o di generare una richiesta dedicata per prodotti da realizzare individualmente in modo semplice e veloce tramite il negozio online. Possono beneficiare di un grande valore aggiunto anche i clienti che non sono registrati: anche loro possono generare richieste di prodotti direttamente online e avere accesso a tutte le informazioni sui prodotti.

Un ampio sistema di autorizzazioni è stato creato appositamente per i rivenditori VSG, con il quale tutti gli account utente possono essere adattati e gestiti secondo le esigenze individuali dell’azienda. Ad ogni dipendente può quindi essere assegnato un ruolo utente in base alla sua posizione e alle sue autorizzazioni.

Per supportare il processo di configurazione e gestione, viene fornito un manuale dettagliato per guidare le aziende nella configurazione ottimale dei loro account utente. Inoltre, viene fornito l’accesso a speciali video tutorial in cui il processo di registrazione è mappato e spiegato passo dopo passo. All’interno di un account aziendale, all’utente vengono offerte funzioni aggiuntive che aumentano ulteriormente i vantaggi del negozio online per le aziende. Due di queste funzioni sono:

Visualizzazione dell’intera cronologia degli ordini. Grazie all’integrazione diretta del negozio online nel sistema ERP di BlitzRotary, vengono visualizzate tutte le transazioni effettuate in passato.

Possibilità di memorizzare diversi indirizzi di spedizione nel sistema, rendendo così i processi di ordinazione ancora più efficienti.

Architettura

Il sistema utilizzato per la creazione del webshop è il sistema di negozio B2B Intershop. Il sistema PowerPIM di CDMM viene utilizzato come sistema di gestione delle informazioni di prodotto (PIM) e il negozio online è direttamente integrato con il sistema ERP SAP utilizzato da BlitzRotary.

Outlook

Nell’attuale fase iniziale, il negozio online VSG è disponibile per la regione DACH (Germania, Austria, Svizzera). Il negozio online è disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e russo. L’azienda ha inoltre l’obiettivo di offrire una connessione EDI diretta per i partner di VSG.

Vehicle Service Group

Vehicle Service Group (VSG) fa parte del segmento Sistemi Ingegnerizzati di Dover Corporation, ed è un leader riconosciuto, diversificato e dinamico a livello mondiale nel settore della manutenzione veicoli. VSG comprende 13 importanti marchi di sollevamento veicoli, servizio pneumatici e attrezzature per la carrozzeria: Rotary, Ravaglioli, Blitz, Butler, Elektron, Nogra, Space, Sirio, Chief, Forward, Direct-Lift, Revolution e Hanmecson. Con sede a Downers Grove, Illinois USA, VSG ha attività in tutto il mondo, inclusi i centri di produzione certificati ISO9001 in Nord America, Europa e Asia.

