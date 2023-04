vuelle,-aspettative-e-limiti-cozzano-fra-loro

Appassiona la stagione della Vuelle, anche quando non regala soddisfazioni. Fa discutere, crea confronto, spinge a trovare spiegazioni. E gli addetti ai lavori, meno umorali dei tifosi, a volte ne hanno. “Osservo la classifica con un po’ di distacco, guardo chi c’è sopra di noi e penso che bisogna essere soddisfatti – dice Umberto Badioli, coach e dirigente, ex Vuelle -: lontano dalla zona retrocessione e con ancora chances di playoff. La squadra è partita con grande spinta quando ancora le altre cercavano i propri equilibri: è così che si fa quando si hanno mezzi limitati e ci si vuol salvare senza patemi, in più è stata centrata anche la Final Eight. Le avversarie atletiche come Trento le soffriamo perché ci soffocano. Non si può essere sempre al top e questo è un momento di down, ma il calendario ci offre 3-4 partite abbordabili per risalire anche se poi avremo il problema degli scontri diretti tutti a sfavore. Daye? Era eccitato da questo ritorno e ha giocato la prima sull’adrenalina, poi sono arrivati gli allenamenti e le gambe sono diventate pesanti, ma la sua condizione migliorerà”.

Pino Mainieri è stato un grande giocatore, oggi organizza eventi cestistici: “Gli infortuni hanno inciso molto perché sgretolano tutti i progetti che l’allenatore ha in testa, quindi il lavoro diventa un trovare una soluzione dietro l’altra. Repesa è un allenatore molto prepararato ma a volte in campo sembra ci siano dei vuoti di memoria e non riesco a capire come si passi da prestazioni toste come quella contro Brescia al prendere 20-30 punti. Pensavo che con l’arrivo di Daye le cose sarebbero migliorate, è successo per una partita, ora bisogna dargli tempo perché si è dovuto adattare in pochi giorni. Ma ai playoff bisogna ancora credere, nello sport mai darsi per vinti”.

“La Vuelle ha un calo perché non ha la solidità delle squadre che fanno le coppe e combattono per i playoff – è il pensiero di Lorenzo Scatigna, scout -, serve l’abitudine ad essere costanti mentalmente tutto l’anno. Un gruppo come il nostro deve’essere sempre al 100% in forma e motivato, quindi oggi forse potrebbe arrivare di più da chi è meno spremuto e ha stimoli anche per il futuro, cioè gli italiani. Non avrei preso Daye perché in una squadra così serviva un giocatore più atletico, ma ha il talento per farci vincere qualche partita, solo che prima va riattivato fisicamente e andrà sempre meglio col passare dei giorni. Intanto la società dev’essere brava a tenere tutti sul pezzo”. Giulio Gigliotti, dirigente Olimpia: “C’è un po’ di delusione perché eravamo andati oltre le attese e si erano create delle aspettative, ma questo è solo merito del coach e dei giocatori. E’ stata fatta una buona squadra per le risorse che c’erano, magari è mancato qualcosa sotto canestro e quando incontriamo squadre fisiche come Trento paghiamo dazio. Chi gioca le coppe, anche se poi non emerge in Europa, ha un’altra struttura e ora alcune squadre forti partite male sono riemerse. Bisogna essere obiettivi ma le speranze di playoff non sono sfumate”.

Elisabetta Ferri

Vito Califano