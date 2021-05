Vuoi realizzare un’ottima crema? Prova questa ricetta e sentirai che bontà

Vuoi preparare una crema salata, gustosa e fresca con una ricetta facile e veloce? Sei nel posto giusto! Scopri come si realizza la ricetta della mousse di yogurt e barbabietola

Foto di Pirkko Seitsenpiste da Pixabay

Non c’è nulla di meglio se non preparare una crema gustosissima per accompagnare secondi piatti oppure per farcire crostini e bruschette. Di ricette per creme salate ce ne sono moltissime ma questa che andremo a vedere insieme è davvero strepitosa. Un mix perfetto di sapori che conquisterà anche i palati più esigenti! Può essere realizzata da chiunque anche dai meno esperti in cucina: provatela e vi garantirete il successo. Vediamo quali sono gli ingredienti per realizzare una crema squisita

Ingredienti

250 gr yogurt greco

300 gr barbabietola

sale, pepe q.b.

olio evo q.b.

mezzo spicchio d’aglio

30 gr noci

Mousse di barbabietola e yogurt: il procedimento facile e veloce

Crostini di pane con mousse di barbabietola e yogurt greco (Fonte: Video Screenshot)

Per preparare un’ottima mousse di yogurt e barbabietola perfetta per condire bruschette e proporre come finger food iniziate lessando le barbabietole. Quando è cotta, scolatela e lasciatela raffreddare prima di sbucciarla. Ora, dopo averla privata privata della buccia, inserite la barbabietola in un mixer ed aggiungete l’olio evo, le noci, il sale, il pepe, metà spicchio d’aglio e frullate fino ad ottenere una crema omogenea.

A questo punto, inserite lo yogurt greco e lavorate nuovamente finché non si sarà completamente incorporato. La mousse è pronta per essere utilizzata e assaporata. Date libero sfogo alla vostra fantasia creando dei finger food deliziosi e belli da vedere, perfetti da proporre durante una cena a lume di candela oppure durante un pranzo o una cena con ospiti. Provatela e sentirete che delizia: vi lascerà senza parole ed ogni occasione sarà buona per riproporla.

Buon appetito a tutti!