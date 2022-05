vuoi-renderlo-pazzo-di-gelosia?-ecco-i-migliori-trucchi-per-farlo-tuo-in-7-mosse

Vuoi renderlo pazzo di gelosia? In diverse occasioni, ti sarà capitato di chiederti come far ingelosire un uomo. Magari ti è capitato di avere a che fare con uomini insicuri nell’inizio di una relazione oppure con altri che dopo una prima uscita, hanno preferito portare in discoteca un’altra ragazza.

Una delle strategie per conquistare un uomo o per agevolarne un riavvicinamento è quella di farlo ingelosire. In questo modo, in lui, potrebbe scatenarsi un forte desiderio, anche a livello attrattivo, al punto da spingerlo a fare il primo passo.

Quella della gelosia è una strategia che può essere paragonata ad un’arma a doppio taglio: se la si gestisce in modo equilibrato, il riavvicinamento risulta una possibilità. Viceversa, se la cosa viene portata troppo per le lunghe, quasi certamente comporterà un allontanamento.

Sii sempre attiva

Essere attiva con hobby, passatempi, impegni professionali vuol dire interagire con altre persone, uomini inclusi. Uscire con più persone, vuol dire farsi notare. La tua presenza aumenterà di fatto in quanto a interesse.

Se ad esempio, l’uomo che vuoi conquistare ti chiama a telefono, per farlo ingelosire potresti rispondere di essere impegnata e di non potere far nulla in quel determinato momento.

Meglio rimandare!

Il messaggio che gli stai comunicando è che lui non è il solo ad ambirti. Se ad esempio a telefono ti chiede dove sei, sii vaga e non dirglielo.

Punzecchiature

L’ironia è un’arma molto potente. Qualche battuta pungente a lui indirizzata, senza scendere nella banalità, potrebbe rivelarsi mossa efficace, in quanto andrebbe a risvegliare il suo orgoglio. Se ad esempio gli lasci il tuo numeri di telefono, puoi utilizzare una vera e propria strategia quando comunicate su WhatsApp. Anche quando sei online, nel momento in cui ti scrive, non leggere subito i suoi messaggi. Aspetta qualche ora, prima che possa vedere quella spunta blu. Punzecchiarlo in questo modo, aumenterò il suo interesse nei tuoi confronti.

Cura al meglio il tuo look

La bellezza gioca un ruolo importante nella seduzione. Cura sempre il tuo aspetto, specialmente se non sei la tipa che dà molta importanza alle apparenze.

Un nuovo taglio di capelli, un ombretto diverso nei colori, una tonalità di rossetto in linea col il tuo look, un cambio di abbigliamento possono rivelarsi decisivi, perché l’uomo che desideri potrebbe iniziare a sospettare che se c’è qualcosa di diverso in te, il motivo risiede nel fatto che tu nutri un forte interesse nei confronti di un altro.

Perciò, quest’ultimo dovrà impegnarsi al massimo per conquistarti.

La seduzione è fondamentale

Vi sono dei gesti seduttivi alquanto chiari: giocare con i capelli, accarezzandoli di continuo, sorridere quando si interloquisce con un altro uomo, passarsi il dito sulle labbra sono solo alcuni dei più comuni. Utilizzarli a dovere quando c’è lui nei paraggi, pur non essendone il destinatario, è un atteggiamento inequivocabile. L’uomo che desideri sarà a quel punto geloso come non mai!

Crea mistero

Sei in grado di creare mistero attorno alla tua persona? Sparisci per un breve lasso di tempo dalla circolazione. Non farti vedere da lui. Fagli sentire la tua mancanza, magari concedendoti una vacanza in compagnia. La cosa può essere d’aiuto.

Saper flirtare

I flirt sono l’extrema ratio. Ma come si dice “a mali estremi, estremi rimedi”. Se le cose non si muovono, flirtare con un altro uomo potrebbe cambiare le carte in tavola, perché l’uomo per cui provi qualcosa si sentirà ferito nel suo ego e potrebbe decidere di mettersi in gioco. L’importante è essere discrete nel farlo, onde evitare di passare per quello che non sei.

Occhio ai social

Foto in cui appari allegra e spensierata, post in cui dichiari di stare davvero bene con te stessa, aiutano nello scopo di far ingelosire chi ti piace.

L’articolo Vuoi renderlo pazzo di gelosia? Ecco i migliori trucchi per farlo tuo in 7 mosse proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.