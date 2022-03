“VW AIR COOLED”, PER GLI AMANTI DELLA LEGGENDA L’APPUNTAMENTO É IL 10 APRILE 2022 A CINECITTÁ WORLD

Il programma della giornata è denso di appuntamenti. Alle ore 10:30 è prevista l’inaugurazione dell’evento con uno spettacolo di benvenuto dedicato agli ospiti, che potranno ammirare da vicino e “tastare con mano” una selezione completa di Maggiolini Volkswagen raffreddati ad aria, ripercorrendone la storia dal 1939 ai nostri giorni. Solo per citare alcuni esemplari degli oltre 200 in esposizione, saranno esposte le ormai iconiche “due vetrini”, la “ovalino”, la “cabrio 6v”, la “Karman Ghia cabrio” e la “Karman Ghia coupe”, la “T1” e una replica Porsche “speedster” su base Maggiolino cabriolet.

Alle ore 11:30, invece, la giuria effettuerà una perlustrazione di tutte le auto presenti che

parteciperanno al Contest. La giuria sarà composta dai famosi attori Tullio Sorrentino (“Il

commissario Montalbano”, “Un posto al sole”, “La Squadra”, “Distretto di Polizia”, “R.I.S. – Delitti imperfetti”, “Rocco Schiavone”), Alessandro Bernardini (“Non sono quello che sono”, “Smetto quando voglio reloaded”, “Non essere cattivo”, “Suburra”, “Suburra La Serie”, “Rocco Schiavone”), Jonis Bascir (“Se son rose”, “Lasciarsi un giorno a Roma”, “Un posto al sole”, “Un medico in famiglia”, “Centovetrine”, “Rocco Schiavone”), Alessandra De Pascalis (“Ora di pausa”, “Le donne non vogliono più”, “Serata D’onore”, “Oscar della Radio”, “Domenica In”), Mirko Frezza (“La banda dei tre”, “Appena un minuto”, “Detective per caso”, “Il più grande sogno”, “Rocco Schiavone”), Rosario Terranova (“Buona giornata”, “Non si ruba a casa dei ladri”, “Il Professor Cenerentolo”, “Distretto di Polizia”, “Squadra antimafia”, “Il Commissario Montalbano”, “Don Matteo”, “Maltese – Il romanzo del Commissario”) e Giulia Galati (coautrice di “Tocco ferro” e di “Figli degli anni 80”, sceneggiatrice di “Non per scelta” e “Mai insieme a te” e regista del cortometraggio su Paolo Borsellino “Gli angeli di Paolo”).

Alle ore 11:30 sarà poi effettuata la presentazione delle partecipanti al concorso “MISS PIN UP VW AIR COOLED” mentre tra le ore 11:30 e le 13:00 i visitatori potranno utilizzare le innumerevoli attrazioni del parco, comprese le mostre interne riguardanti il Cinema. Non solo: sarà possibile effettuare, in maniera completamente gratuita, dei test drive con le moto elettriche del marchio Zero Motorcycles, che sarà presente con diversi modelli che vanno incontro alle nuove necessità di mobilità alternativa per la breve, media e lunga percorrenza. Tra le ore 13:30 e le 14:30 sarà possibile pranzare presso i numerosi punti di ristoro dislocati nel parco mentre dalle ore 15:00 sarà possibile incontrare di persona e scattare selfie con tutti gli attori ospiti della manifestazione.

Alle ore 16:00 verranno poi decretati i vincitori del contest “VW AIR COOLED – ROMA” e del concorso PIN-UP mentre dalle ore 16:15 ci sarà uno spettacolo di intrattenimento con il rock acrobatico della scuola di ballo “TUTTI FRUTTI ROCK’N’ROLL”: gli artisti si esibiranno, a sorpresa e nello stesso momento, in diverse location del parco, effettuando così alcune rockeggianti dimostrazioni delle loro abilità.

Alle ore ore 16:45 ci sarà infine la premiazione ufficiale dei vincitori del contest “VW AIR

COOLED – ROMA” e del concorso “MISS PIN UP VW AIR COOLED”, divisi per categorie.

All’interno del contest “VW AIR COOLED – ROMA” le auto saranno votate a seconda dello stato di manutenzione, delle finiture di restauro e della loro eccentricità, mentre nel concorso “MISS PIN UP VW AIR COOLED” le partecipanti saranno votate a seconda del look, della bellezza e dell’originalità .

A conclusione della giornata, alle ore 17:30, presso il Teatro 4 di Cinecittà World, Rosario

Terranova reciterà in “Benedetta Innocenza”, uno spettacolo di cabaret che vedrà l’attore

raccontare le esperienze vissute in prima persona per riflettere insieme al pubblico sulle nuove frontiere delle relazioni amorose, rapporti in cui le donne, statisticamente “più social” degli uomini, sono perennemente connesse.

Durante l’intera giornata, all’interno del parco (nella zona Teatro 1 e Teatro 2), i visitatori potranno trovare numerosi stand commerciali e verranno inoltre esposte tutte le novità auto del 2022 proposte da diverse case automobilistiche, oltre che dalla Zero Motorcycles. Gi sponsor della manifestazione saranno: PMJ Jeans (nota marca di abbigliamento per motociclisti, PMJ ha creato il primo jeans italiano da moto ad aver ottenuto la certificazione CE EN13595-1 al pari di una tuta in pelle da pista); Spillo orologi (marchio di orologi nato nel 2016 e ispirato al mondo dei bikers);

ZERO MOTORCYCLES (produttore di motocicli elettrici al 100% per strada e fuoristrada);

ENERGEKO (auto e moto elettriche, scooter, bici & e-bike, monopattini elettrici e tantissimi

veicoli elettronici all’avanguardia); MUSHER moda.

Il biglietto d’ingresso intero (ingresso ore 10.00) può essere acquistato online al costo di € 22,00: basterà consultare il sito http://www.cinecittaworld.it, cliccare su area EVENTI, selezionare la locandina “VW AIR COOLED” ed inserire il codice promo “MAGGIOLINO”. Sarà inoltre possibile accedere al parco divertimenti ed alla manifestazione anche dalle ore 15, con un biglietto ridotto (costo € 15,00). Il biglietto d’ingresso (sia intero che ridotto) dà la possibilità ai visitatori di partecipare al Contest “VW AIR COOLED”, utilizzare tutte le attrazioni del parco e assistere allo spettacolo teatrale di Rosario Terranova “Benedetta Innocenza”. Sempre sul sito http://www.cinecittaworld.it, l’organizzazione offre inoltre la possibilità di prenotare l’hotel con la formula BIGLIETTO & HOTEL a € 49,00. Tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare tutte le norme COVID attuate in quel periodo.