walter-nudo-doloroso-lutto-:-“il-nostro-faro-ci-ha-lasciato”

Il 2020 ha riservato un nuovo dolore a Walter Nudo a seguito di un grave lutto che ha colpito la sua vita. Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di condividere il dolore con il popolo del web attraverso la pubblicazione di un lungo messaggio.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di conoscere Walter Nudo nel ruolo di attore di successo, vincitore della prima edizione dell’Isola dei Famosi e tornato alla ribalta grazie al GF Vip. Dopo la fine del reality in questione, l’artista a seguito del delicato intervento avuto al cuore ha così deciso di lasciarsi alle spalle il mono della tv, dicendovi addio e seguendo una diversa strada professionale come lo stesso racconta nella sua pagina Instagram.

A ogni modo, ecco il dolore torna a bussare alla porta di Walter Nudo che perde un affetto caro che lui stesso chiama il suo ‘faro’.

Lutti per Walter Nudo

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Walter Nudo ha deciso di vivere la sua vita lontana dal mondo dello spettacolo e anche più lontano dall’Italia rispetto un tempo. Quanto detto, però, non ha mai condizionato il rapporto con la famiglia alla quale è sempre stato molto legato, motivo per cui la perdita dell’amato zio l’ha colpito nel profondo come lui stesso ha spiegato nella lettera scritta e condiviso su Instagram: “Questo 2020 è stato molto duro anche per me e per la mia famiglia. Mio Zio ci ha lasciati. La mia famiglia ha perso IL FARO, ed io un secondo padre”. L’attore continua scrivendo: “Ho cercato di essere forte per tutti, per mia zia per i mei figli, per i miei genitori… ma ancora adesso che rivedo la tua foto Zio, la vista mi si appanna”.

“Ne saresti fiero zio”

Non sono ben chiari quali siano le cause del decesso per lo zio di Walter Nudo, ma l’arista ha condiviso con lui e con il popolo del web il racconto di un modo che pian piano sta cambiando, andando verso la giusta direzione di ‘coesione’ e ‘collaborazione’.

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin non trattiene le lacrime | Lutto più che mai vivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Nudo (@walter_nudo)

Nel messaggio Instagram scritto dall’attore è possibile leggere anche: “Ma voglio dirti una cosa: Un gruppo straordinario di donne e uomini, di dottori infermieri e volontari in TUTTO IL MONDO, hanno tirato fuori le palle, e lottato per il bene dell’umanità. Ne saresti fiero Zio”. Water Nudo, conclude dicendo: “Quel mondo che tanto volevi che uscisse fuori, sta uscendo. Io, nel mio piccolo sto facendo il mio meglio per inspirare le persone che mi seguono a tirare fuori il loro grande e STRAORDINARIO POTERE”.

The post Walter nudo doloroso lutto : “Il nostro faro ci ha lasciato” appeared first on Solonotizie24.