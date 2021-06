walter-nudo-e-la-vita-lontano-dalla-tv:-“non-voglio-fare-quello-che-mi-propongono”

È ormai da qualche tempo che Walter Nudo ha deciso di allontanarsi dalla televisione, deciso a riprendere in mano la sua vita, soprattutto dopo i due ictus che lo hanno colpito due anni fa, sebbene questa decisione l’avesse maturata prima ancora di vivere quell’esperienza traumatica e così difficile da superare. L’attore, quindi, è fiero della sua attività di mental coaching che porta avanti con successo anche su Instagram. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi si è raccontato, parlando anche di un possibile ritorno sul piccolo schermo, attualmente piuttosto lontano.

La nuova vita di Walter Nudo

“Non sono sparito, sono solo rinato” ha dichiarato l’attore 51enne, che ha iniziato un percorso verso la consapevolezza di sé tagliando i legami con una vita che non sentiva più potesse appartenergli, motivo per cui anche il ritorno in televisione è un qualcosa di lontano che non rientra nei piani più prossimi dell’attore: “Dico no alla tv che mi propongono. Non posso più far decidere agli altri cosa è giusto fare nella mia vita. Tonerei se potessi parlare dei temi da me proposti”. Il mondo dello spettacolo non è più al centro dei suoi interessi, la possibilità di aiutare gli altri attraverso percorsi che possano aiutare ad una più ragionata conquista della felicità e della serenità è un qualcosa che riesce ad appagarlo e di cui è felice.

Le parole sul mondo dello spettacolo

Sulla televisione e sulle aspettative di vita sfavillante che i più credono possa offrire, Walter Nudo si esprime molto chiaramente raccontando la sua personale esperienza: “Molti credono che garantisca una vita agiata per sempre, che non ci siano crolli e cadute. Beh, non è così. Ho provato il panico, la paura e la depressione. Mi sono ritrovato senza un euro e mi sono rialzato”. Eppure è proprio presentando un programma tv, Colpo di fulmine su Italia 1, che ha avuto per la prima volta la dimostrazione del fatto che la vita portata avanti fino a quel momento non lo appagava e avrebbe dovuto cambiare quello che fino a quel momento era stato il suo mondo. In quell’occasione, una ragazza che partecipava al programma durante una ripresa in motorino ha un incidente, immediatamente Nudo si appresta a soccorrerla: “Da dietro la troupe mi urla: ‘Prendi il microfono che poi mandiamo tutto in onda. Ci serve cinismo altrimenti cambia lavoro’ . Li mandai a quel paese e aiutai la ragazza. Ho capito che quello non era il mio posto nel mondo”.