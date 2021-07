Walter Nudo scomparso dalla tv, il dramma mai svelato: “Ecco perché non mi vedete più. Cosa mi è successo”

Dopo aver conquistato la vittoria al Grande Fratello Vip Walter Nudo di sua spontanea volontà ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione. Un mondo in cui l’attore non sentiva più a suo agio.

Tuttavia, a distanza di qualche anno Walter, ex protagonista della fiction Carabinieri e vincitore de L’Isola dei Famosi ha cambiato idea e vorrebbe tanto fare ritorno sul piccolo schermo. Ma ad un patto ben preciso, ovvero che il professionista possa mostrarsi per ciò che è veramente.

A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di una recente intervista al quotidiano nazionale Libero. In quell’occasione l’ex gieffino ha parlato di vari argomenti e anche di un possibile suo approdo in tv. “Me ne sono andato perché non c’erano spazi che mi permettevano di essere quello che sono. Se ci fossero tornerei. Tra l’altro scrivo anche sceneggiature”, ha fatto sapere Walter Nudo. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

Walter Nudo, La vittoria del GF Vip 3

Nella sua carriera Walter Nudo ha trionfato in ben due reality show: la terza edizione del Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Dopo anni d’assenza dal piccolo schermo, grazie al trionfo del programma condotto allora da Ilary Blasi, l’attore è riuscito a riconquistare l’affetto e il calore del pubblico.

Intervistato dal giornale Libero, l’ex gieffino ha detto anche: “Rifarei tutto perché ogni esperienza è stata funzionale a rendermi la persona che sono. Al GF ho provato a portare la fratellanza in un programma trash e a quanto so quell’edizione è ancora ricordata come la meno litigiosa”. Ha confidato Walter

Walter Nudo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 3

Ma non è finita qui. Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista del quotidiano Libero, l’ex naufrago Walter Nudo ha fatto altre confessioni. Nello specifico, l’attore ha spiegato cosa è successo nella sua vita dopo aver vinto la terza edizione del Grande Fratello Vip, l’ultima condotta da Ilary Blasi. “Sono diventato quello che la società definirebbe un mental coach”, ha concluso l’attore.

