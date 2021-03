walter-zenga-dopo-le-polemiche:-“sono-andato-in-tv-per-difendermi”

Walter Zenga replica: “Sono andato in Tv per difendermi dalle accuse non vere”

Dal momento in cui Andrea Zenga ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip sono piovute infinite critiche nei confronti del padre Walter Zenga. Difatti il giovane non ha fatto mistero di non avere con il padre alcun rapporto ormai da diversi anni. Per tale ragione l’ex portiere dell’Inter è finito al centro di furiose polemiche. Ma non è finita qua perché anche nel momento in cui alla fine si è deciso ad andare in Tv per parlare di tutta questa faccenda e spiegare il motivo per cui non vede da così tanti anni i suoi figli è stato comunque attaccato da molti, i quali hanno insinuato sia andato ospite nelle varie trasmissioni solo per soldi. Oggi sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha deciso di rispondere a chi gli ha puntato il dito contro un po’ troppo con leggerezza, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Mi sono trovato a dover andare in Tv per rispondere ad accuse non vere…” Walter Zenga ha poi confermato nuovamente di essere assolutamente intenzionato a rivedere suo figlio Andrea (e anche Nicolò):

“Sarò ben felice di incontrare lui e suo fratello…Così ci diremo quel che ci dobbiamo dire guardandoci negli occhi, non certo in Tv…”

Andrea Zenga e Nicolò, Walter Zenga fa chiarezza: “Non ho abbandonato i miei figli”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi fatto presente a Walter Zenga che una delle accuse mosse nei suoi confronti sarebbe quella di aver abbandonato i suoi figli Nicolò e Andrea Zenga, la cui fidanzata ha fatto chiarezza sulla loro storia. E l’ex calciatore, con estrema schiettezza, ha immediatamente rigettato al mittente tali accuse, spiegando come effettivamente sarebbero andate le cose:

“Non è assolutamente vero che sono stati abbandonati, e che sono stati cresciuti solo dalla mamma…Accanto a loro c’è sempre stato un uomo straordinario che mi teneva costantemente informato…”

Walter Zenga ha poi rivelato di poter affermare con tutta tranquillità che le informazioni relative a Andrea Zenga e Nicolò le ha avute proprio da questo uomo.

Walter Zenga sbotta: “Mio figlio non lo farà mai”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha ricordato a Walter Zenga che suo figlio Nicolò Zenga ha scritto un libro in cui pare non abbia speso parole proprio al miele nei suoi confronti. E il papà di Andrea Zenga del Grande Fratello Vip ha prontamente riposto di essere sicuro che quel libro non uscirà mai nelle librerie, aggiungendo però che se qualora dovesse esserci una distribuzione allora cercherà di capire come muoversi per tutelare la sua persona: “E’ inaccettabile che un figlio possa scrivere un libro contro il proprio padre…”

