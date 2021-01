Wanda Nara appena sveglia è uno spettacolo: il decolleté è in bella vista

La showgirl argentina Wanda Nara mette in mostra il poderoso decolleté in uno scatto Instagram che fa impazzire i suoi fan.

La bellissima modella e showgirl argentina Wanda Nara è divenuta nota al grande pubblico come moglie di Mauro Icardi. Qualche tempo dopo il matrimonio, Wanda ha deciso di gestire il futuro professionale del marito, diventandone anche l’agente. Proprio il ruolo di agente di Icardi ha aumentato la sua visibilità sia sui social che nelle trasmissioni televisive a tema calcio.

Per diverso tempo è stata ospite del programma di calcio Mediaset, Tiki Taka, con Pierluigi Pardo, Giampiero Mughini, Melissa Satta e tanti altri ospiti. Lo scorso anno la Showgirl è stata coinvolta da Alfonso Signorini nel Grande Fratello Vip. Si è trattato del primo lavoro come opinionista (almeno in Italia) in un programma che esulasse dal calcio. In quel frangente l’argentina se l’è cavata bene, dimostrando di avere una personalità forte e di non avere paura di dare giudizi ai comportamenti dei Gieffini.

Wanda Nara appena sveglia è uno spettacolo: i decolleté straborda dal top

Finito il GF Vip, complice il trasferimento a Parigi del marito, la frequenza di Wanda Nara nella televisione italiana si è affievolita. Ciò nonostante i suoi fan italiani hanno continuato a seguirla tramite il suo profilo social. Sulla pagina Instagram la moglie di Mauro Icardi pubblica scatti riguardanti la sua quotidianità e quelli riguardanti la sua famiglia. Spesso le foto la ritraggono in compagnia dei figli e del marito.

Parte dell’attività social, invece, è dedicata agli scatti professionali, nei quali Wanda mette in mostra il suo prosperoso fisico. La foto che ha riscontrato il maggiore successo negli ultimi tempi è quella in cui la showgirl argentina si mostra con un selfie poco dopo essersi alzata dal letto. Wanda al naturale rimane di una bellezza fuori dal comune e i fan non potuto fare a meno di apprezzare.

