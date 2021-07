wanda-nara,-che-cavalcata!-lo-scatto-che-ha-lasciato-tutti-a-bocca-aperta

Wanda Nara stupisce ancora e su Instagram non perde occasione di sorprendere i suoi fan che la ammirano e la supportano, che spettacolo.

Wanda Nara non passa mai inosservata, con le sue forme è impossibile. Il pubblico italiano la rivuole in televisione come opinionista alle prese di un reality.

Nella stagione 2019-2020 aveva lavorato insieme ad Alfonso Signorini e Pupo nella penultima edizione del Grande Fratello Vip ed aveva riscontrato molto successo. Poi si è trasferita a Parigi con la sua famiglia e lì è rimasta.

Wanda Nara: la foto su Instagram manda in tilt i fan

Seguita da quasi otto milioni di follower, la moglie di Icardi non perde occasione di mostrarsi ai fan ogni giorno in una versione diversa. Amante degli animali e in particolare dei cavalli, ha pubblicato delle foto meravigliose.

Una serie di scatti ha già fatto il giro del web, nella prima immagine c’è lei a cavallo in una posizione naturale e per la prima volta senza trucco. I fan non credono ai loro occhi, non l’hanno mai vista così. Capelli raccolti, tuta e scarpe da ginnastica. Semplicità al primo posto.

Seguono poi le foto di sua figlia, anche lei appassionata di cavalli. Lo ha scritto nella didascalia spiegando che

La passione di Francesca per gli animali mi entusiasma. Alla sua famiglia di animali si aggiunge il suo nuovo cavallo che le dà tanto amore quanto il suo per gli animali. Possiamo incoraggiare i sogni e i gusti di ogni bambino. In modo che i bambini aggiungano esperienze che ricorderanno con amore quando saranno adulti. Bella giornata di con Fran e Isi (che segue le orme della sorellina).

La natura ha conquistato l’opinionista che per il momento non ha nessuna intenzione di tornare in televisione. I social sono diventati la sua passione e la donna per adesso continua la sua vita accanto a suo marito e i suoi bambini.