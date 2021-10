wanda-nara-e-mauro-icardi,-lui-pubblica-un-post-sui-social-e-…

Soltanto nella giornata di ieri era apparsa una notizia secondo cui Wanda Nara e Mauro Icardi si fossero lasciati per via di un tradimento da parte del campione ai danni della sua tanto amata moglie. La notizia aveva colto tutti di sorpresa, anche perché la coppia formata dal noto calciatore e dalla showgirl Argentina sembrava fosse più unità che mai. Ma cosa c’è dietro tutta questa storia?

Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati?

In realtà a far sorgere tutto questo clamore, pare sia stata proprio lei Wanda Nara la quale nella serata di sabato aveva pubblicato su Instagram una storia accusando il marito di avere rovinato un’altra famiglia per una” “tr…a“. Le sue parole effettivamente non hanno destato alcun tipo di dubbio ed è apparso ben chiaro il fatto che Mauro Icardi avesse tradito la moglie. Soltanto dopo questo post ufficiale i media argentini avevano diffuso la notizia secondo cui Mauro Icardi e Wanda Nara si fossero lasciati per via della frequentazione del campione con Maria Eugenia Suarez. Quest’ultima è una nota attrice, cantante e modella Argentina, tra l’altro bellissima e molto giovane. Ad ogni modo però, nella serata di ieri sui profili Social di Wanda Nara e di Mauro Icardi sono apparsi dei post che in qualche modo hanno messo un punto a questa storia.

I due sui social più innamorati che mai, farsa o pace fatta?

Nello specifico Mauro Icardi ha pubblicato una foto insieme alla moglie con tanto di dedica e cuori. Anche Wanda Nara del resto ha pubblicato delle immagini in compagnia dei suoi figli ed anche del marito. Ma cosa è accaduto allora tra i due? Che realmente ci sia stato un tradimento e Wanda Nara abbia deciso di perdonare il marito? Alcuni pensano che possa essersi trattato soltanto di una farsa, un modo per far parlare di se.

Chi è Maria Eugenia Suarez

Riguardo la donna con cui Mauro Icardi avrebbe tradito la moglie si sa che è una 29enne modella e influencer Argentina. Su Instagram il suo nickname è “sangrejaponesa” ed ha ben 5 mila follower ma su Twitter ne ha quasi 4 milioni. Tra questi pare ci fosse proprio Wanda la quale un po’ di tempo fa le aveva anche lasciato dei cuoricini. Adesso in seguito alla diffusione di questa notizia, alcuni osservatori molto attenti dei vari social network hanno notato che questi cuoricini sono letteralmente scomparsi e questo potrebbe in qualche modo confermare le voci relative al tradimento.