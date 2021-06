wanda-nara-esagera.-nuove-accuse-per-i-figli:-il-gesto-che-fa-infuriare-tutti

Wanda Nara al centro del mirino ancora una volta: cosa è successo questa volta? Sul web spuntano delle foto compromettenti.

Wanda Nara torna a far parlare di lei e della sua famiglia. L’abbiamo conosciuta come opinionista di una delle edizioni del Grande Fratello vip e in quell’occasione è stata molto brava a conquistare la fiducia del pubblico. Poi si è trasferita a Parigi con la sua famiglia poiché il marito Mauro Icardi è stato chiamato a giocare con il Paris Saint Germain.

Sono molti a sperare che possa tornare in Italia e in televisione ma per il momento ha altro a cui pensare.

Wanda Nara: cosa le sta succedendo?

Prima di Mauro Icardi, la Nara aveva una relazione con Maxi Lopez da cui ha avuto anche tre figli. Come stanno adesso le cose tra loro? A quanto pare non vanno nel verso giusto.

In questi ultimi giorni Wanda Nara ha pubblicato una foto su Instagram insieme alle sue bambine dopo essersi fatte il buco alle orecchie. La procuratrice sportiva ha scritto che

Ieri io e le bimbe siamo passate nella boutique di @stroiliofficial per un’experience super!

La più coraggiosa è stata Francesca, che senza pensarci ha voluto fare un nuovo #earpiercing , ma alla fine nonostante la paura ho ceduto anche io! Vi piacciono i miei nuovi orecchini?

Mentre lei era intenta a postare la foto, dall’altra parte il suo ex compagno è tornato a riattaccarla sui social. Il calciatore ha pubblicato un messaggio per i propri bambini che però non vede da tempo. A quanto pare è l’ex compagna ad aver preso questa decisione.

Non è la prima volta che i due si attaccano via social. Molti si chiedono il motivo per cui la donna non faccia vedere i figli al padre, ma per il momento non abbiamo informazioni attendibili al riguardo. Intanto la sua storia con Mauro Icardi sembra andare a gonfie vele.