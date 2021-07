Wanda Nara irresistibile: il bikini è un filo interdentale, follower scatenati

Una Wanda Nara splendente si mostra ai suoi follower in tutta la sua sfolgorante bellezza. Un corpo da favola che fa sognare tutti

Wanda Nara con la bandiera dell’Italia (Instagram)

E’ radiosa Wanda Nara, la sua felicità sprizza da tutti i pori ed entusiasma i suoi ammiratori. Capelli lunghi color platino, labbra morbide e un fisico conturbante che non lascia scampo a nessuno.

La compagna di Mauro Icardi è in vacanza e tra un bagno di sole e l’altro non dimentica un pensiero a tutti i tifosi che seguono con ansia e trepidazione questi Europei di Calcio, con la finale per domenica 11 luglio contro l’Inghilterra.

Stupenda, seduta su dei gradini, la bella argentina tiene alta nella mano destra la bandiera dell’Italia e accenna un malizioso sorriso. Da anni la modella vive nel nostro Paese e ha lavorato anche in tv come opinionista del Gf Vip di Alfonso Signorini.

Indimenticabili i suoi interventi divertiti e genuini, in cui prendeva le arti ora di uno ora dell’altro dei numerosi concorrenti in gioco. Indimenticabili come i numerosi scatti che regala ai suoi innumerevoli fan, ben 8 milioni la seguono su Instagram, un esercito adorante che non accenna a diminuire e che non manca mai di farle sentire tutto il suo supporto.

Ora però Wanda ha alzato l’asticella, postando un’immagine che ha fatto boccheggiare dall’ammirazione tutti, rimasti impietr4iti davanti a tanta perfezione e sensualità.

Wanda Nara, una visione in un bikini giallo ridottissimo

La meravigliosa procuratrice sportiva ha rilasciato uno scatto in cui la si vede sulla terrazza del famoso hotel Quisisana a Capri, mollemente sdraiata su un lettino, il corpo baciato dal sole.

Le gambe dalla pelle setosa ambrata sono leggermente incrociate e il lato b si mostra in tutta la sua abbagliante magnificenza. I capelli sono mollemente raccolti, come se fossero pronti ad essere sciolti da una mano birichina.

Wanda ha lo sguardo perso nel blu accecante del cielo caprese, nitido e terso, che sembra volerla salutare gentilmente ringraziandola a sua volta per lo spettacolo che offre con la sua presenza.

La modella apprezza, tanto che scrive: “Ma quanto sei bella Capri 🍋”. Proprio come te, Wanda.